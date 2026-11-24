Yakın dostluklarıyla bilinen Aslı Gümüşel ve Eda Kosif, Londra tatilinde Sloane Square’de objektif karşısına geçti. Yılbaşı ruhunu yansıtan süslemeler eşliğinde samimi pozlar veren ikilinin keyifli anları dikkat çekti. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Aslı Gümüşel ile Eda Kosif, rotalarını Londra’ya çevirdi. Tatil boyunca birlikte vakit geçiren yakın dostlar, kentin en şık noktalarından biri olan Sloane Square’de verdikleri pozlarla sosyal medyada öne çıktı. Sloane Square’deki ışıklandırmalar ve altın sarısı ile ekose detaylarla süslenmiş yılbaşı ağacının önünde çekilen karelerde, ikilinin samimi ve neşeli halleri gözlerden kaçmadı.
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