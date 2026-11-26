Koç Üniversitesi’nin 2016 yılından bu yana bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla 50 yaşını tamamlamamış bilim insanlarına verdiği Rahmi M. Koç Bilim Madalyası’nın sahibi Prof. Dr. Utkan Demirci oldu.Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü’nde görev yapan Demirci, biyomedikal mühendislik alanında özellikle mikroakışkan sistemler, yenilikçi tanı teknolojileri ve doku mühendisliğine yaptığı öncü katkılar ile sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran düşük maliyetli ve taşınabilir teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları sayesinde bu ödüle layık görüldü. 60 ülkede bir milyondan fazla tüp bebek tedavisinde sperm seçimine yönelik geliştirdikleri teknoloji, kanserin erken teşhisine yönelik araştırmalarıyla Demirci bilim dünyasında öne çıkıyor. Demirci ödülünü 25 Kasım’da Kuruçeşme Divan’da düzenlenen törende, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet ve Danışma Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç’tan aldı.

Amaç insan hayatına dokunan çözümler

Ödülün sahibi Prof. Dr. Utkan Demirci üç temel alanda çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı:“İlki, tüp bebek tedavisinde sperm seçimine yönelik geliştirdiğimiz mikroakışkan çip teknolojisi. Spermlerin kadın üreme sistemindeki yolculuğundan esinlenerek geliştirdiğimiz bu çip, hareketliliği daha yüksek ve DNA hasarı daha az olan spermlerin seçilmesini sağlıyor. Bu çalışmadan doğan ZyMōt cihazı, bugün 60 ülkede bir milyondan fazla tüp bebek vakasında kullanılıyor. Bir diğer çalışma alanımız ise kanserin erken teşhisine yönelik araştırmalarımız. ExoTIC adını verdiğimiz cihazla, hücrelerin kana saldığı küçük kesecikler olan eksozomları ayrıştırıp inceliyoruz. Bu keseciklerin taşıdığı moleküllerden kanserin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilecek ipuçlarını araştırıyoruz. Bilimsel çalışmalarımız kadar geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye de önem veriyoruz. Son 20 yılda laboratuvarımızda 100’den fazla lisansüstü öğrenci ve doktora sonrası araştırmacı yetişti. Bunların 25’ten fazlası bugün öğretim üyesi olarak görev yapıyor, aralarında Koç Üniversitesi’nde çalışan akademisyenler de bulunuyor. Özetlemek gerekirse, bilimsel çalışmalarımızı insan hayatına dokunan çözümlere dönüştürüyoruz."