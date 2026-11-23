ÇABA Derneği’nin 22. yılında, Yönetim Kurulu Başkanı Simay Kamer Gedikli ve ÇABA Derneği gönüllülerinin ev sahipliğinde düzenlenen festival; moda, tasarım, gastronomi, sanat ve kültür dünyasını çocukların geleceğine umut olmak için bir araya getirdi. “Bir Dokunuş, Bin Umut” temasıyla hayata geçirilen organizasyon, alışverişin ötesine geçen içeriğiyle iyiliğin birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin önde gelen markalarının yanı sıra girişimci ve tasarım markalarının da yer aldığı festivalde; moda, aksesuvar, dekorasyon, güzellik, gastronomi ve yaşam stiline dair özel seçkiler ziyaretçilerle buluştu.

22 YILLIK İYİLİK YOLCULUĞUNDA YENİ BİR DÖNEM

Yaklaşık 20 yıldır ÇABA Derneği’ne emek veren ve derneğin 22. yılında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Simay Kamer Gedikli, ağırlıklı olarak genç isimlerden oluşan yeni yönetim kuruluyla ÇABA’nın köklü dayanışma mirasını gelecek nesillere taşımayı hedefliyor. Festivalin bu yılki temasına ilişkin Simay Kamer Gedikli şu ifadeleri kullandı: “Sonbahar, doğanın renk değiştirdiği ve yenilendiği bir mevsim… Biz de bu sonbaharda küçük bir iyilik dokunuşunun çocuklarımız için büyük umutlara dönüşeceğine inanıyoruz. ÇABA Fest Sonbahar’da alışveriş, lezzet ve sanat; çocukların yararına aynı hikâyede buluşuyor. Çünkü iyilik, elden ele geçtikçe çoğalıyor. Çocuklar için buluşalım, iyiliği birlikte büyütelim.” ÇABA Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melis Şenel de festival öncesinde yaptığı çağrıda, derneğin 22 yıldır yaşattığı iyilik ve dayanışma ruhunu birlikte büyütmenin önemine dikkat çekmişti.

Onur AYDIN