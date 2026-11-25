İş insanı Ayşe Boyner, eşi Metin Anter ve oğulları Rumi ile çıktıkları tatilden samimi kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğayla iç içe geçen tatilden yansıyan bu doğal anlar, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Paylaşılan fotoğraflarda çiftin, oğulları Rumi’yi atlar ve midillilerle tanıştırdığı keyifli anlar öne çıktı. Boyner'in hem kendisinin hem de eşi Metin Anter'in Rumi'yi kucaklarında tutarak çiftlik hayvanlarını sevdirdiği kareler dikkat çekerken, ailenin restoran ve kutlama anlarından yansıyan sıcak pozları da albümde yer aldı. Oğlu Rumi’nin yüzünü ayıcık emojisiyle gizlemeyi tercih eden Ayşe Boyner, tatil boyunca tercih ettiği rahat ve şık tarzıyla da göz doldurdu. Deniz kıyısında gün batımına karşı verdiği poz ve ayna karşısındaki doğal kareleriyle tatilin huzurlu atmosferini yansıtan Boyner'in aile paylaşımları, takipçilerinden tam not aldı.