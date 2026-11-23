Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, İngiltere'de tribünde yerini aldı; Hull City, Brighton karşısında 8 hafta sonra ilk galibiyetini elde etti. İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında sahasında Brighton'ı ağırlayan Hull City'de galibiyet hasreti sona erdi. Karşılaşmayı kulübün sahibi Acun Ilıcalı ile birlikte tribünden takip eden Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve oğlu Kerim Rahmi Koç, takımın 8 hafta sonra gelen ilk galibiyetinde öne çıkan isim oldu. Fenerbahçe'de bir dönem aynı yönetimde görev yapan Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın Premier Lig mücadelesindeki birlikteliği, uzun süredir galibiyete hasret kalan Hull City için dönüm noktası niteliği taşıdı. Tribünde yer alan Koç'un varlığı, 8 haftalık kazanamama serisini noktalayan ev sahibi ekip cephesinde "uğur" olarak yorumlandı.