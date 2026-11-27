Buğra Toplusoy, eşi Ceyda Ateş Toplusoy ile birlikte kızları Talia’nın yeni yaşını paylaştığı samimi aile karesi ve duygusal notla kutladı. Yılların ne kadar çabuk geçtiğine dikkat çeken Buğra Toplusoy, "Dün kucağımıza sığıyordun, bugün 6 yaşındasın. Zaman nasıl bu kadar hızlı geçti? İyi ki doğdun kızım." sözleriyle kızının doğum gününü kutladı. Paylaşılan karede, başında "BIRTHDAY GIRL" tacı ve önünde üzerinde 6 mumu yanan renkli Hello Kitty pastasıyla yer alan Talia’nın mutluluğu dikkat çekti.