Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Evelize Kosif, Londra’nın ışıl ışıl sokaklarında ve eğlence alanlarında çekilen karelerle sosyal medyada dikkat çekti. "CHRISTMAS in Knightsbridge" ışıklandırmalarının bulunduğu caddede yürürken objektife yansıyan Kosif; siyah kürklü montu, beyaz taytı, bere ve eldiven kombiniyle şık bir kış stili sergiledi. Kucağında taşıdığı büyük peluş kurt oyuncağı ise karenin en dikkat çeken ve neşeli detayı oldu. Kış atmosferinin, eğlencenin ve dostlukların öne çıktığı bu kareler takipçilerinden beğeni topladı.