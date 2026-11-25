Yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, Artkolik’in Art+Style serisine konuk olarak sanat, moda ve kişisel stiline dair bakış açısını paylaştı. Gastronomi ve sağlıklı yaşamın yanı sıra sanata olan derin ilgisiyle tanınan Sabancı, modayı tarih, doğa bilimleri ve sanatla iç içe gelişen kültürel bir yansıma olarak değerlendiriyor. Kendi stilini "klasik, zamansız ve modern" olarak tanımlayan Sabancı, gardırobunda eğlenceli ve renkli parçalara da yer verdiğini belirtiyor. Günlük seçimlerinde o günün havasına ve ruh haline göre kendisine iyi gelecek renklere yönelen Sabancı'nın stil ikonları arasında ise sade zarafetiyle Audrey Hepburn, klasik parçaları taşıma biçimiyle Galler Prensesi Catherine ve yaşının zarafetini canlı bir tarzla birleştiren Jane Fonda yer alıyor. Sabancı, stilini bir şehirle özdeşleştirmesi istendiğinde ise Antoni Gaudí’nin eserlerine olan hayranlığı nedeniyle tercihini Barselona’dan yana kullanıyor. Sanat ve modayı birbirinden ayrı düşünmeyen Sabancı, en beğendiği sanat-moda iş birlikleri arasında Louis Vuitton ile Yayoi Kusama’nın puantiyeli koleksiyonunu, Prada’nın Real Life Comix serisini ve Loewe’nin Studio Ghibli ile hazırladığı Howl'un Yürüyen Şatosu kapsül koleksiyonunu gösteriyor. "Bir sanat eserinin giyilebilir bir yorumu olsa neyi tercih ederdiniz?" sorusuna ise doğadan beslenen eserlere duyduğu ilgiyle yanıt veren Sabancı; resimde Claude Monet’nin Nilüferler eserinden, müzikte ise Vivaldi’nin Dört Mevsim konçertosundan esinlenen tasarımları giymek isteyeceğini ifade ediyor.