Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, eşi Ümit Boyner ve torunlarıyla birlikte yaşadıkları Cunda Adası'nda sahil kirliliğine kayıtsız kalmadı. Kıyı şeridinde biriken atıkları görünce harekete geçen aile, gün boyu sahilde temizlik çalışması yürüttü. Topladıkları çöplerle birlikte çektikleri fotoğrafları yakın çevresiyle paylaşan Boyner, sahilde karşılaştıkları manzaraya ve çevre duyarsızlığına sitem etti. Küçük bir mıntıka temizliği niyetiyle başladıkları işin saatler süren büyük bir çöp toplama mesaisine dönüştüğünü belirten Boyner, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Cunda sahilinde masum bir mıntıka temizliği diye başlayan gün bambaşka bir boyuta ulaştı. Sayısız içki ve su şişesi vardı, toplamakla bitmedi. Bu güzel doğanın tadını çıkarıp arkasında böylesine bir kirlilik bırakanlara söylenecek çok söz var ama yeri burası değil. Muhtemelen kendi evleri tertemizdir fakat sokağa, doğaya çıkıldığında bakış açısı tamamen değişiyor."