İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla düzenlenen Gala Modern, 19 Aralık 2026 Cumartesi akşamı sanat ve iş dünyasını bir kez daha bir araya getirecek. Dünyanın en büyük 71’inci uluslararası müteahhitlik şirketi ESTA Construction’ın İstanbul’daki projeleriyle öne çıkan gayrimenkul markası BENESTA’nın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Gala Modern 2026’nın eş destekçileri ise Rolex’in İstanbul Temsilcisi Rhodium ve Sanlorenzo Türkiye Temsilcisi Trio Deniz olacak.

Sanatçılardan Gala Modern’e özel destek

Maya Portakal yönetiminde gerçekleştirilecek Gala Modern Destek Yarışı’nda, Türkiye’den ve dünyadan on sanatçının güncel ve karakteristik çalışmalarından oluşan özel bir seçki sanatseverlerle buluşacak. Hamra Abbas, Hüseyin Bahri Alptekin, İlgen Arzık, Mehtap Baydu, Canan, Katharina Grosse, Gözde İlkin, İhsan Oturmak, Yaşam Şaşmazer ve Ömer Uluç imzalı yapıtların yer alacağı Destek Yarışı’na, geceye özel hazırlanan sürpriz bir sanat projesi de eşlik edecek. Gala Modern 2026’nın sunuculuğunu başarılı oyuncu Salih Bademci dördüncü kez üstlenecek. Gecede ayrıca Bergüzar Korel, büyük ilgi gören Hatırladıkça; konsepti ve bu geceye özel repertuvarıyla Gala Modern'de sahne almaya hazırlanıyor. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Gala Modern’i ilk kez düzenlediğimiz günden bu yana, her yıl sanat ve sanat eğitimi için bir araya gelerek İstanbul Modern’e destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllar içinde sağlanan katkılarla sergi ve eğitim programlarımızı geliştirirken, çocukların ve gençlerin müzeyi keşfetmesine ve yaratıcılıklarını geliştirmelerine olanak sağladık. Bugün geriye baktığımızda, Gala Modern’in İstanbul Modern dostlarıyla birlikte büyüttüğümüz uzun soluklu bir dayanışmaya dönüştüğünü görmek bizim için çok değerli” dedi.