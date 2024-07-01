Güncel

Koç, mezuniyet töreninde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.

Giriş: 01 Temmuz 2024 Pazartesi
Koç, mezuniyet töreninde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı. Mezuniyet Töreni’ne katılan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M. Koç, konuşmasında yeni mezunlara yaşama dair öğütler sıraladı. Törenin açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Üniversitesi’nden mezun olan gençleri tebrik ederek sahneyi hocalara ve öğrencilere bıraktı. Eski Yunanistan Başbakanı ve radikal sol ittifak SYRIZA’nın eski lideri Alexis Çipras da, Koç Üniversitesi’nin 30'uncu Lisans ve Lisansüstü mezuniyet törenine katıldı. Törende bir konuşma da yapan Çipras, konuşmasını “Always remember(Daima hatırlayın): Boyun eğme!” diyerek bitirdi. Öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini attı.

Rahmi Koç Koç Holding mezuniyet

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç, mezuniyet töreninde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katılarak öğrencilere konuşma yaptı.

Tatil Sabancı'dan özel işbirliği...

İş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı,bir mücevher markasıyla iş birliği yaptı ve teknede verdiği pozlarla mücevherleri tanıttı
Davetler Boğaz'da evlendiler...

Burcu Erçil ile Mehmet Yayla, Boğaz'da dünya evine girdi
Tatil Saruhan'lar tatil sezonunu açtı...

Aylin-Hakan Saruhan çifti, yaz sezonunu Bodrum'da açtı
Magazin Hattı Teknede tatil başladı...

İş dünyasının ünlü isimlerinden Paris Bıçakcı bayram tatili için Ege kıyılarını ve adaları tercih etti. Tatil boyunca teknelerinde önemli misafirlerini ve ailesini agırlayan Paris Bıçakcı akşamları ise eşi ile birlikte geleneksel dost ziyaretleri yaptılar.

Magazin Hattı Yeni görevler, yeni hedefler...

Birçok sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapan Handan Yavuz şimdi de Türk Kadınını Güçlendirme ve Tanıtma Vakfı yönetimine seçildi.
Güncel Can Kıraç'a hüzünlü veda...

Koç Holding'in kuruluş ve büyüme sürecinde önemli rol üstlenen iş insanı Can Kıraç'ın cenaze töreni Bebek Camisi'nde yapıldı. Törene birçok önemli isim katıldı.
Tatil 'Derin Tutku' Cennet Koyu'nda...

Su altında çektiği fotoğraflarla 'Derin Tutku' adını verdiği sergiler açan Ayşegül Dinçkök, yakın arkadaşı Milli sporcu Şahika Ercümen'le Cennet Koyu'nda denize girdi
Magazin Hattı İstanbul’dan Bakü’ye ziyaret

Geçtiğimiz günlerde,Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Doktorlar ve İş İnsanlarından oluşan bir heyet, İstanbul’dan Bakü’ye ziyarette bulundu.

Tatil Bodrum caddeleri cıvıl cıvıl...

Cemiyet hayatından ünlü isimler, Bodrum'da HT Kulüp objektiflerine yansıdı

Güncel Koçibey'in açılış sevinci...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Alara Koçibey, sahibi olduğu çocuk mobilya mağazasının açılışını Bodrum'da yaptı
Tatil Bodrum müdavimleri...

Zeynep-Metin Fadıllıoğlu çifti, çok sevdikleri Bodrum'da tatile başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.