Koç, mezuniyet töreninde...

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Koç Üniversitesi’nin mezuniyet törenine katıldı. Mezuniyet Töreni’ne katılan Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M. Koç, konuşmasında yeni mezunlara yaşama dair öğütler sıraladı. Törenin açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Üniversitesi’nden mezun olan gençleri tebrik ederek sahneyi hocalara ve öğrencilere bıraktı. Eski Yunanistan Başbakanı ve radikal sol ittifak SYRIZA’nın eski lideri Alexis Çipras da, Koç Üniversitesi’nin 30'uncu Lisans ve Lisansüstü mezuniyet törenine katıldı. Törende bir konuşma da yapan Çipras, konuşmasını “Always remember(Daima hatırlayın): Boyun eğme!” diyerek bitirdi. Öğrenciler diplomalarını aldıktan sonra hep birlikte keplerini attı.