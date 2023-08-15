Sabancı çifti kızlarına kavuştu!

2022 yılının haziran ayında Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğünle mutluluğa evet diyen genç iş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı anne, baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. İlk çocuklarına kavuşmak için gün sayan çiftten güzel haber geldi. Nazlı Sabancı, Amerikan Hastanesi'nde kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Konuşulanlara göre Hacı ve Nazlı Sabancı çiftinin kızlarına Arzu Alara Sabancı adını koydukları öğrenildi. Sabancılar'ı hastanede ilk olarak Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel ziyaret etti. Geçtiğimiz ay Bebek'te HT Kulüp objektiflerine yakalanan karnı burnunda Nazlı Sabancı, hamilelik sorularına, "Her şey iyi gidiyor hiçbir zorluk yaşamıyorum. Hacı da ben de çok heyecanlıyız az kaldı." açıklamasını yapmıştı.