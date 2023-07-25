Tatilcileri buluşturan davet...

Borusan Otomotiv, Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği, Range Rover markası için, dünyanın en seçkin noktalarından Bodrum’da, etkinlik düzenledi. Borusan Otomotiv ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Ali-Banu Alp, Nergis Pekuysal, Semih–Özge Sander, Şule-Özalp Argüder, Sarp-Eda Evliyagil gibi iş, sanat ve cemiyet hayatının önemli simaları katılım gösterdi. Proje ortakları Muse Contemporary Sanat Galerisi kurucusu ve Art Curation by Range Rover sergisi küratörü Ayşe Pınar Akalın, Gurme Oğul Türkkan, Şef Carlo Bernardini ve Mentör-Yoga Gurusu Zeyneb Uras etkinlikler süresince davetlilerle buluştu. Akşam saatlerinde DJ ve Jazz performansları ile renklenen davette misafirler keyifli anlar yaşadı.

Onur AYDIN