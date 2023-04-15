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Çocuklarıyla deniz sezonunu açtı!

Genç anne Aslışah Alkoçlar Demirağ, ailece çıktıkları Dubai tatilinde çocuklarıyla birlikte denize girerek sezonu açtı.

Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi
Çocuklarıyla deniz sezonunu açtı!

Geçtiğimiz ay ikinci kez anne olan Aslışah Hanım, ailece çıktıkları Dubai tatilinde çocuklarıyla birlikte denize girerek sezonu açtı. Ailece Dubai'ye tatile giden Aslışah Alkoçlar Demirağ, çocuklarıyla soluğu plajda aldı. Birlikte denize giren Demirağ Ailesi, keyifli tatillerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. İş insanı Kaan Demirağ ile evlenerek mutluluğu yakalayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, Eylül 2021'de oğulları Cem'i kucaklarına almıştı. Çift ikinci bebeklerine ise Şubat ayında kavuşmuştu.

Aslışah Alkoçlar Demirağ Dubai tatil

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