2021’de yaza damga vuranlar!

Bodrum ve Çeşme’yi mesken tutan sosyetenin gözde isimleri, bu yaz çok konuşulacak fotoğraf karelerine imza attılar. Bikinili olarak objektiflere yansıyan tatilcilerden kimi özel teknesinden denize girerken görüntülendi kimi ise ünlü plajlarda keyif çatarken bikinisiyle poz verdi. Yaz için hazırlanan ve beslenmelerine dikkat eden sosyetenin ünlü isimleri, fit vücutlarıyla 2021 yılının yaz aylarında plajda boy gösterdi. Tatilde olmalarına rağmen gayet bakımlı olan hanımlar, kıskandıran güzellikleriyle bu yaza damga vurmayı başardı. Yaza bikinili fotoğraflarıyla damga vuranlar arasında, siyah bikinisiyle teknede objektiflere yansıyan Yasemin Özilhan, iskelede duş alan Elif Dürüst, denizde siyah mayosuyla kürek çeken sportif Alize Dinçkök, Elif Boyner, Şirin Yalçın, Rezzan Benardete, Didem Sarı, Gözde Şavkan ve Melis Çiftçi gibi isimler yer alıyor.