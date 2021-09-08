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Bodrum'u anlatan koleksiyon...

Tasarımcı Begüm Kıroğlu, Bodrum'un ruhunu anlattığı özel koleksiyonunu beğeniye sundu

08 Eylül 2021 Çarşamba
Bodrum'u anlatan koleksiyon...

Begüm Kıroğlu, Maçakızı Otel için, ilhamını yine Maçakızı’ndan, Bodrum’un ikonik karakterlerinden ve geçmişin ruhundan alan özel bir seri tasarladı. Maçakızı Otel’in ikonik duruşu ve felsefesinden yola çıkarak tasarlanan bu özel koleksiyon, kült maça kızı ve sinek valesi sembollerinin değerli taşlarla özenle işlendiği, siyah ve altın renkli zincirlerin eşlik ettiği beş farklı parçadan oluşuyor. Tasarımlar, 70’lerden itibaren Bodrum’da bambaşka bir yaşam kültürü başlatan Maçakızı Otel’in bohem şıklığından ve sanat tutkusundan izler taşıyor.

Begüm Khan Maçakızı Otel Begüm Kıroğlu

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