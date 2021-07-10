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Boyner iş başında...

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, markasının yeni modellerini sosyal medya hesabından paylaştı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi
Boyner iş başında...

Modayla yakından ilgilenen Ayşe Boyner, geçtiğimiz yıllarda Boyner çatısı altında kendi giyim markasını yaratmıştı. Sosyal medya üzerinden yeni kreasyonlarını tanıtan Ayşe Hanım'ın yeni tasarımları oldukça dikkat çekti. Geçtiğimiz aylarad Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde farklı bir çekim gerçekleştiren Boyner, tasarımları kendi üzerinde tanıtmıştı. Farklı bir coğrafyada markası için modellik yapan Boyner'in pozları ise takipçileri tarafından çok beğenilmişti. Boyner bu kez yeni koleksiyonunu aynanın karşısında kendi üzerinden gösterdi.

Ayşe Boyner Instagram marka Moda

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