Ergene mutfakta...

Cemiyet hayatının sevilen ismi Yasemin Ergene, mutfaktaki hamaratlığını gözler önüne serdiği yeni paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sık sık mutfağa girerek birbirinden iddialı ve lezzetli tariflere imza atan Ergene, bu kez hazırladığı özel tabaklarla takipçilerini hem şaşırttı hem de kendilerine hayran bıraktı. Zarif tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, mutfaktaki maharetlerini sergilediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sağlıklı sebze hazırlıklarından özel soslu yemeklere ve fırından yeni çıkmış enfes lazanya sunumuna kadar mutfaktaki yeteneğini konuşturan Yasemin Ergene’nin bu neşeli halleri büyük beğeni topladı. Takipçilerinden "Mutfağa çok yakışıyor", "Her alanda olduğu gibi burada da çok başarılı" şeklinde övgü dolu yorumlar alan Ergene, mutfak sırlarını ve pratik tariflerini paylaşmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.