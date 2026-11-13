Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Ergene mutfakta...

Yasemin Ergene, mutfaktaki hamaratlığını gözler önüne serdiği yeni paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Giriş: 13 Kasım 2026, Cuma 10:19
Ergene mutfakta...
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
Ergene mutfakta...
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE
YASEMİN ERGENE

Cemiyet hayatının sevilen ismi Yasemin Ergene, mutfaktaki hamaratlığını gözler önüne serdiği yeni paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Sık sık mutfağa girerek birbirinden iddialı ve lezzetli tariflere imza atan Ergene, bu kez hazırladığı özel tabaklarla takipçilerini hem şaşırttı hem de kendilerine hayran bıraktı. Zarif tarzı ve neşeli halleriyle dikkat çeken ünlü isim, mutfaktaki maharetlerini sergilediği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sağlıklı sebze hazırlıklarından özel soslu yemeklere ve fırından yeni çıkmış enfes lazanya sunumuna kadar mutfaktaki yeteneğini konuşturan Yasemin Ergene’nin bu neşeli halleri büyük beğeni topladı. Takipçilerinden "Mutfağa çok yakışıyor", "Her alanda olduğu gibi burada da çok başarılı" şeklinde övgü dolu yorumlar alan Ergene, mutfak sırlarını ve pratik tariflerini paylaşmaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Yasemin Ergene mutfak tarif
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Sabancı'ya The Synergos Institute Panelinde Ödül!
Güncel

Sabancı'ya The Synergos Institute Panelinde Ödül!

Melisa Sabancı Tapan, The Synergos Institute panelinde yapay zekanın geleceğine dikkat çekti. Etkinlikte ödüle layık görülen Tapan, geleceğin ortak insani değerlerle şekilleneceğini vurguladı.
COP31'de çevre ve sürdürülebilirlik vurgusu...
Güncel

COP31'de çevre ve sürdürülebilirlik vurgusu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 zirvesine katılarak 'Atma Türkiye' projesinin önemine dikkat çekti.
'Dünyanın Kaynakları Ortak Sorumluluğumuz'
Güncel

'Dünyanın Kaynakları Ortak Sorumluluğumuz'

COP31 vesilesiyle Birleşmiş Milletler çatısı altındaki zirve anılarını paylaşan Dila Bulut Derya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir dayanışmaya dönüşen 'Sıfır Atık' hareketinin önemine dikkat çekti.
Türkiye ve Özbekistan Turizmi masaya yatırıldı
Güncel

Türkiye ve Özbekistan Turizmi masaya yatırıldı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür, Özbekistan Turizm Bakanı Abdulaziz Akkulov ve heyetini ağırladı. Buluşmada iki ülke arasındaki turizm ilişkileri, karşılıklı iş birliği olanakları ve yeni yatırım fırsatları ele alındı.
"Enerji Dönüşümü Ekonomik Bir Zorunluluk"
Güncel

"Enerji Dönüşümü Ekonomik Bir Zorunluluk"

Dünya İklim Zirvesi COP31’de konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, yeni ekonomik düzende yerli sanayi kapasitesi ve enerji bağımsızlığının öne çıktığını belirterek "Fosil yakıtların azaltılması iklim hedeflerinin yanı sıra ekonomik açıdan da kaçınılmaz" dedi.
"Bir Hayal, Binlerce Gelecek"
Güncel

"Bir Hayal, Binlerce Gelecek"

Suna'nın Kızları'nın kurucusu İpek Kıraç, Brand Week İstanbul'da gerçekleştirdiği "Bir Hayal, Binlerce Gelecek" başlıklı konuşmasında, annesi Suna Kıraç'ın çocuklar için kurduğu hayallerden doğan girişimin yolculuğunu anlattı.
Özyeğin Filarmoni ilk konserini verdi
Güncel

Özyeğin Filarmoni ilk konserini verdi

Sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası, ilk konseriyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Gecede konuşma yapan Hüsnü Özyeğin, söz 10 Kasım ve Mustafa Kemal Atatürk’e gelince gözyaşlarını tutamadı.
Ata’yı andılar...
Güncel

Ata’yı andılar...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da derin bir saygı ve özlemle anılıyor. Aslıhan Koruyan Sabancı’nın “Ata’mızın mirasını ileriye taşımaya söz veriyoruz” mesajıyla dikkat çektiği bu anlamlı günde, Zeynep Üstünel ise Dolmabahçe Sarayı’ndaki kortej yürüyüşüne katılarak duygusal anlar yaşadı.
Dönüşüm hikayesi New York’ta...
Güncel

Dönüşüm hikayesi New York’ta...

New York'ta düzenlenen Columbia Business School Global Family Enterprise Programı'na katılan Emine Sabancı Kamışlı, ESAS'ın aile ofisinden küresel yatırım devine uzanan yolculuğunu aktardı.
Cumhuriyetimizin Kurucusuna Minnetle...
Güncel

Cumhuriyetimizin Kurucusuna Minnetle...

Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
Diana Ross ile 30 yıllık dostluk...
Güncel

Diana Ross ile 30 yıllık dostluk...

Özel bir davet için Türkiye'ye gelen efsanevi şarkıcı Diana Ross, yakın dostu Suzan Sabancı ile bir araya gelerek yıllara dayanan dostluklarını tazeledi.
Baba-oğul kamera karşına geçti
Güncel

Baba-oğul kamera karşına geçti

İş insanı Buğra Toplusoy, babası Roman markasının kurucusu Turgut Toplusoy ile Çekmeköy’deki genel merkezlerinde bir araya geldi.