Ailece eğlence...

Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Cem Hakko, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek ailesiyle birlikte keyifli bir akşam geçirdi. Hakko; kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan, oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile Kuruçeşme’deki mekanda buluştu. Boğaz manzarasına karşı gerçekleşen buluşmaya sevilen sanatçı Jabbar da katıldı. Samimi anların yaşandığı ve neşeli sohbetlerin eksik olmadığı gecede, ekip hep birlikte objektiflere poz verdi. Sosyal medyada "Good moments, good vibes" (Güzel anlar, güzel enerjiler) notuyla paylaşılan kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü.