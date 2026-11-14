Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

Ailece eğlence...

İş insanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan, oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile bir araya geldi. Keyifli geceye ünlü müzisyen Jabbar da eşlik etti.

Giriş: 14 Kasım 2026, Cumartesi 09:53
Ailece eğlence...
CEM HAKKO, NAZLI KAYAASLAN, JABBAR
CAN-DENİZ HAKKO, CEM HAKKO, NAZLI KAYAASLAN, JABBAR
CEM HAKKO, NAZLI KAYAASLAN
CEM HAKKO, NAZLI KAYAASLAN
CEM, CAN HAKKO
CEM HAKKO
Ailece eğlence...
CEM HAKKO, NAZLI KAYAASLAN, JABBAR
CAN-DENİZ HAKKO, CEM HAKKO, NAZLI KAYAASLAN, JABBAR
CEM HAKKO, NAZLI KAYAASLAN
CEM HAKKO, NAZLI KAYAASLAN
CEM, CAN HAKKO
CEM HAKKO

Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Cem Hakko, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek ailesiyle birlikte keyifli bir akşam geçirdi. Hakko; kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan, oğlu Can Hakko ve gelini Deniz Hakko ile Kuruçeşme’deki mekanda buluştu. Boğaz manzarasına karşı gerçekleşen buluşmaya sevilen sanatçı Jabbar da katıldı. Samimi anların yaşandığı ve neşeli sohbetlerin eksik olmadığı gecede, ekip hep birlikte objektiflere poz verdi. Sosyal medyada "Good moments, good vibes" (Güzel anlar, güzel enerjiler) notuyla paylaşılan kareler, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Cem Hakko Can Hakko Deniz Hakko
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

"Güncel Fotoğraflara Kavuştum"
Güncel

"Güncel Fotoğraflara Kavuştum"

Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla takipçilerini gülümsetti. Pınar Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımla takipçilerini gülümsetti.
HT Kulüp'te bu hafta...
Güncel

HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Ergene mutfakta...
Güncel

Ergene mutfakta...

Yasemin Ergene, mutfaktaki hamaratlığını gözler önüne serdiği yeni paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.
Sabancı'ya The Synergos Institute Panelinde Ödül!
Güncel

Sabancı'ya The Synergos Institute Panelinde Ödül!

Melisa Sabancı Tapan, The Synergos Institute panelinde yapay zekanın geleceğine dikkat çekti. Etkinlikte ödüle layık görülen Tapan, geleceğin ortak insani değerlerle şekilleneceğini vurguladı.
COP31'de çevre ve sürdürülebilirlik vurgusu...
Güncel

COP31'de çevre ve sürdürülebilirlik vurgusu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Antalya'da gerçekleştirilen COP31 zirvesine katılarak 'Atma Türkiye' projesinin önemine dikkat çekti.
'Dünyanın Kaynakları Ortak Sorumluluğumuz'
Güncel

'Dünyanın Kaynakları Ortak Sorumluluğumuz'

COP31 vesilesiyle Birleşmiş Milletler çatısı altındaki zirve anılarını paylaşan Dila Bulut Derya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir dayanışmaya dönüşen 'Sıfır Atık' hareketinin önemine dikkat çekti.
Türkiye ve Özbekistan Turizmi masaya yatırıldı
Güncel

Türkiye ve Özbekistan Turizmi masaya yatırıldı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür, Özbekistan Turizm Bakanı Abdulaziz Akkulov ve heyetini ağırladı. Buluşmada iki ülke arasındaki turizm ilişkileri, karşılıklı iş birliği olanakları ve yeni yatırım fırsatları ele alındı.
"Enerji Dönüşümü Ekonomik Bir Zorunluluk"
Güncel

"Enerji Dönüşümü Ekonomik Bir Zorunluluk"

Dünya İklim Zirvesi COP31’de konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, yeni ekonomik düzende yerli sanayi kapasitesi ve enerji bağımsızlığının öne çıktığını belirterek "Fosil yakıtların azaltılması iklim hedeflerinin yanı sıra ekonomik açıdan da kaçınılmaz" dedi.
"Bir Hayal, Binlerce Gelecek"
Güncel

"Bir Hayal, Binlerce Gelecek"

Suna'nın Kızları'nın kurucusu İpek Kıraç, Brand Week İstanbul'da gerçekleştirdiği "Bir Hayal, Binlerce Gelecek" başlıklı konuşmasında, annesi Suna Kıraç'ın çocuklar için kurduğu hayallerden doğan girişimin yolculuğunu anlattı.
Özyeğin Filarmoni ilk konserini verdi
Güncel

Özyeğin Filarmoni ilk konserini verdi

Sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası, ilk konseriyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Gecede konuşma yapan Hüsnü Özyeğin, söz 10 Kasım ve Mustafa Kemal Atatürk’e gelince gözyaşlarını tutamadı.
Ata’yı andılar...
Güncel

Ata’yı andılar...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da derin bir saygı ve özlemle anılıyor. Aslıhan Koruyan Sabancı’nın “Ata’mızın mirasını ileriye taşımaya söz veriyoruz” mesajıyla dikkat çektiği bu anlamlı günde, Zeynep Üstünel ise Dolmabahçe Sarayı’ndaki kortej yürüyüşüne katılarak duygusal anlar yaşadı.
Dönüşüm hikayesi New York’ta...
Güncel

Dönüşüm hikayesi New York’ta...

New York'ta düzenlenen Columbia Business School Global Family Enterprise Programı'na katılan Emine Sabancı Kamışlı, ESAS'ın aile ofisinden küresel yatırım devine uzanan yolculuğunu aktardı.