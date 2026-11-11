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"Enerji Dönüşümü Ekonomik Bir Zorunluluk"

Sanayide rekabet kurallarının kökten değiştiğini belirten Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, yeni ekonomik düzende yerli sanayi kapasitesinin ve enerji bağımsızlığının öne çıktığını söyledi. Koç, fosil yakıtların azaltılmasının iklim hedeflerinin yanı sıra ekonomik açıdan da kaçınılmaz bir hal aldığını ifade etti.

Giriş: 11 Kasım 2026, Çarşamba 10:16
"Enerji Dönüşümü Ekonomik Bir Zorunluluk"
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, ALİ KOÇ,
ALİ KOÇ  -  
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
"Enerji Dönüşümü Ekonomik Bir Zorunluluk"
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI VE COP31 BAŞKANI MURAT KURUM, ALİ KOÇ,
ALİ KOÇ  -  
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ
ALİ KOÇ

Koç Holding’in Küresel İş Ortaklığını üstlendiği Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, 10 Kasım’da “Taahhütlerden Eyleme: Küresel İklim Gündeminde İş Dünyasının ve Politikaların Rolü” paneli gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore ana konuşmacı oldu. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen panelde; Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol moderatör olarak yer alırken, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Envision Energy Kurucusu ve CEO’su Lei Zhang, Allianz CEO’su Oliver Bäte, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve Octopus Energy Kurucusu ve CEO’su Greg Jackson panelist olarak yer aldı. Türkiye’yi COP31’e ev sahipliği yaptığı için tebrik eden ABD eski Başkan Yardımcısı Al Gore, “Emisyonları azaltmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm teknolojilere sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu belirtmek istiyorum. Gelecek nesillere deyin ki, 2026 yılında hayatta olan bizler sorumluluklarımızı yerine getirmek için harekete geçtik. Sadece teknolojilere değil, kanıtlanmış uygulama modellerine de sahibiz. Bazı insanların eksik olduğunu düşündüğü tek şey yeterli siyasi irade. Ancak lütfen her zaman siyasi iradenin kendisinin yenilenebilir bir kaynak olduğunu unutmayın.” dedi.

COP31 Başkanı Murat Kurum: “Biz COP31’i bir çözüm COP’u olarak görüyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31’in uygulama ve eylem odaklı bir zirve olacağını vurgulayarak, iklim dönüşümünde iş dünyasının karşılaştığı finansman, teknoloji ve yatırım zorluklarına dikkat çekti. Kurum, “COP31 Başkanlığını devraldığımız günden itibaren tüm dünyaya bir söz verdik. Bu COP, uygulamanın ve eylemin COP’u olacak dedik. Biliyoruz ki iş dünyası uzun vadeli yatırım yapabilmek için öngörülebilir politikalara ihtiyaç duyuyor. Şirketler, geliştirdikleri projelere uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman bulmakta zorlanabiliyor. Yeni teknolojilerin ilk uygulamalarında ortaya çıkan riskler, yatırım kararlarını geciktirebiliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz, teknik bilgiye, nitelikli insan kaynağına ve proje hazırlama desteğine ihtiyaç duyuyor. Büyük şirketlerin dönüşümü ilerlerken tedarikçilerin geride kalması, bütün değer zincirinin ilerlemesini zorlaştırıyor. Üstelik işletmelerimiz, değişen iklimin üretim ve lojistik üzerindeki etkileriyle de karşı karşıya kalıyor. Suya erişimden tesis güvenliğine, çalışan sağlığından tedarik sürekliliğine kadar birçok alanda uyum yatırımlarına küresel düzeyde ihtiyaç duyuyoruz” dedi. İklim eyleminde kamu, özel sektör ve finans kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine değinen Kurum, COP31 Başkanlığı olarak yatırım ortamını güçlendirmeyi, finansmana ve teknolojiye erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla kamu, iş dünyası ve finans kuruluşları arasındaki iş birliğini, yatırımın her aşamasında güçlendirmeliyiz. Burada COP31 taraf ülkeleri olarak, iş dünyasına karşı sorumluluklarımızın da farkındayız. İklim eyleminde tüm ülkeler olarak yatırım ortamını öngörülebilir kılmalı, finansmana ve teknolojiye erişimi kolaylaştırmalıyız. Başarılı çözümleri yaygınlaştırırken işletmelerimizin ve çalışanlarımızın kapasitesini güçlendirmeli, dönüşümün sağladığı fırsatların tüm sektörlere ulaşması için özel sektör iş birliğini geliştirmeliyiz. Biz COP31’i bu ihtiyaçlara cevap veren bir çözüm COP’u olarak görüyoruz. Başkanlığımızın diyalog, uzlaşı ve aksiyon anlayışıyla, iş dünyasını uygulamanın temel ortakları arasına yerleştirdik.”

Ali Y. Koç: “Enerji dönüşümü yalnızca bir iklim önceliği değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk”

10 Kasım’ın Türkiye için çok anlamlı bir gün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. Onun bilime, ilerlemeye ve gelecek nesillere kalıcı eserler bırakmaya duyduğu inanç, bugün ele aldığımız meseleler açısından da önemini koruyor” dedi.“Enerji, sanayide yalnızca bir maliyet unsuru olmaktan çıkarak küresel rekabetin belirleyici unsuru haline geldi. Sanayide rekabetin kuralları son 10 yılda, önceki 50 yılda olduğundan daha fazla değişti” diye konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, yepyeni bir ekonomi düzenin şekillendiğine işaret etti. Koç, “Hepimiz serbest küresel ticaretten yanaydık. Şimdi ise ülkeler içe dönüyor. Bir ürünü biraz daha uygun fiyatlı temin edebilecekleri yerden satın almak yerine kendi yerli sanayi kapasitelerini geliştiriyorlar. En iyi fiyat artık en uygun fiyat değil. Ülkeler artık yeni dünyalar inşa ediyor. Bunun merkezinde ekonomik bağımsızlık, dayanıklılık ve daha rekabetçi olma hedefi bulunuyor. Dolayısıyla yeni denklem, enerji dönüşümü, enerji bağımsızlığı ve ekonomik rekabet gücü anlamına geliyor. Bu nedenle fosil yakıtların azaltılması artık yalnızca bir öncelik değil, ekonomik bir zorunluluk. Bunun iklim açısından bir fırsat olduğuna inanıyorum. Çünkü ülkeler, hükümetler ve liderler gezegenin sıcaklığını düşürmek için kendi başlarına harekete geçmeseler bile kendi çıkarları doğrultusunda mutlaka harekete geçeceklerdir. Dolayısıyla iklim hedefleri ile ekonomik çıkarlar artık birbiriyle yarışan öncelikler değil. Bu durum bize kolektif eylem açısından umut veriyor. Tünelin sonunda daha fazla ışık görmemizi sağlıyor” dedi.

Koç Holding Ali Y. Koç COP31
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