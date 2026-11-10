Suna'nın Kızları'nın kurucusu iş insanı İpek Kıraç, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türbülans" temasıyla düzenlenen Brand Week İstanbul ana konuşmacılarından oldu. "Bir Hayal, Binlerce Gelecek" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren ve Suna'nın Kızları'nın kuruluş hikâyesini kendi yaşamından hareketle anlatan Kıraç, şunları söyledi: "Annem hayatı boyunca eğitimin gücüne inandı; nitelikli eğitimin daha çok çocuğa ulaşması için büyük bir mücadele verdi. Bana çok iyi bir eğitim, büyük imkânlar ve güçlü bir aile desteği sundu. Ama hepsinin ötesinde bana verdiği en değerli şey, kendi yolumu seçme özgürlüğüydü. Kim olmak istediğime, ne yapmak istediğime, nasıl bir hayat yaşamak istediğime kendim karar verebildim. Bunun ne büyük bir ayrıcalık olduğunu zamanla anladım. Ve kendime sordum: Ben kendi hayatımın yönünü seçebildim. Neden bütün kız çocuklar aynı özgürlüğe sahip olmasın?" Eğitim, kadın ve çocuk hakları alanında çalışanlarla bir araya gelmenin ve kız çocukların hayallerini dinlemenin bu yolculuktaki yerini anlatan Kıraç, "Bir kız çocuğun kendi geleceğini seçebilmesi için ona sadece fırsat sunmak yetmiyor. O fırsata giden yoldaki engelleri de ortadan kaldırmak gerekiyor. Bazen okumak istiyor ama ailesi izin vermiyor. Bazen okula gidiyor ama kendini güvende hissetmiyor. Bazen kardeşine bakmak ya da tarlada çalışmak zorunda kalıyor. Bazen de spor yapmak, dans etmek, arkadaşlarıyla buluşmak istiyor ama bunları yapabileceği güvenli bir alan yok." dedi.

22 binden fazla çocuk, 6 binden fazla yetişkinle buluşma

Dünyada her beş kız çocuktan birinin çocuk yaşta evlendirildiğini belirten Kıraç, Türkiye'de de çocuk yaşta evliliklere, çocukların çalışmasına ve zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 600 bin çocuğun eğitim sisteminin dışında kalmasına dikkat çekti. Bu sorunlara yaklaşımlarını şöyle açıkladı: "Bu sorunların hepsinin kökleri birbirine bağlı. Birbirine bağlı sorunları, birbirinden kopuk çözümlerle değiştiremeyiz." Konuşmasının son bölümünde dinleyicilere seslenen Kıraç, "Konuşmama bir soruyla başlamıştım: Kaçınız çocukken bisiklete bindiniz? Benim hayalim, bir gün bu soruyu Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir grup kız çocuğuna sorduğumda, hepsinin elini kaldırabilmesi. Belki o ellerden birinde, bugün bu salonda olan birinin de izi olur. Belki yarın bir toplantıda ya da bir sofrada bu soru yeniden aklınıza gelir ve bu kız çocuklarını hatırlarsınız. Bir hayalin binlerce geleceğe dönüşmesi için, bugün onu sizinle paylaştım. Artık bu hayal biraz da sizin" dedi.