Haberturk
Güncel Davetler Caddeler Haftanın Şıkları Moda Tatil Söyleşi Jet Set Magazin Hattı Galeri Video
BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
HTKulüp Logo
Bizi Takip Edin
Ana Sayfa Güncel
Güncel

"Bir Hayal, Binlerce Gelecek"

Suna'nın Kızları'nın kurucusu İpek Kıraç, Brand Week İstanbul'da gerçekleştirdiği "Bir Hayal, Binlerce Gelecek" başlıklı konuşmasında, annesi Suna Kıraç'ın çocuklar için kurduğu hayallerden doğan girişimin yolculuğunu anlattı.

Giriş: 10 Kasım 2026, Salı 11:47
"Bir Hayal, Binlerce Gelecek"
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
"Bir Hayal, Binlerce Gelecek"
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ
İPEK KIRAÇ

Suna'nın Kızları'nın kurucusu iş insanı İpek Kıraç, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türbülans" temasıyla düzenlenen Brand Week İstanbul ana konuşmacılarından oldu. "Bir Hayal, Binlerce Gelecek" başlıklı bir konuşma gerçekleştiren ve Suna'nın Kızları'nın kuruluş hikâyesini kendi yaşamından hareketle anlatan Kıraç, şunları söyledi: "Annem hayatı boyunca eğitimin gücüne inandı; nitelikli eğitimin daha çok çocuğa ulaşması için büyük bir mücadele verdi. Bana çok iyi bir eğitim, büyük imkânlar ve güçlü bir aile desteği sundu. Ama hepsinin ötesinde bana verdiği en değerli şey, kendi yolumu seçme özgürlüğüydü. Kim olmak istediğime, ne yapmak istediğime, nasıl bir hayat yaşamak istediğime kendim karar verebildim. Bunun ne büyük bir ayrıcalık olduğunu zamanla anladım. Ve kendime sordum: Ben kendi hayatımın yönünü seçebildim. Neden bütün kız çocuklar aynı özgürlüğe sahip olmasın?" Eğitim, kadın ve çocuk hakları alanında çalışanlarla bir araya gelmenin ve kız çocukların hayallerini dinlemenin bu yolculuktaki yerini anlatan Kıraç, "Bir kız çocuğun kendi geleceğini seçebilmesi için ona sadece fırsat sunmak yetmiyor. O fırsata giden yoldaki engelleri de ortadan kaldırmak gerekiyor. Bazen okumak istiyor ama ailesi izin vermiyor. Bazen okula gidiyor ama kendini güvende hissetmiyor. Bazen kardeşine bakmak ya da tarlada çalışmak zorunda kalıyor. Bazen de spor yapmak, dans etmek, arkadaşlarıyla buluşmak istiyor ama bunları yapabileceği güvenli bir alan yok." dedi.

22 binden fazla çocuk, 6 binden fazla yetişkinle buluşma

Dünyada her beş kız çocuktan birinin çocuk yaşta evlendirildiğini belirten Kıraç, Türkiye'de de çocuk yaşta evliliklere, çocukların çalışmasına ve zorunlu eğitim çağındaki yaklaşık 600 bin çocuğun eğitim sisteminin dışında kalmasına dikkat çekti. Bu sorunlara yaklaşımlarını şöyle açıkladı: "Bu sorunların hepsinin kökleri birbirine bağlı. Birbirine bağlı sorunları, birbirinden kopuk çözümlerle değiştiremeyiz." Konuşmasının son bölümünde dinleyicilere seslenen Kıraç, "Konuşmama bir soruyla başlamıştım: Kaçınız çocukken bisiklete bindiniz? Benim hayalim, bir gün bu soruyu Türkiye'nin neresinde olursa olsun bir grup kız çocuğuna sorduğumda, hepsinin elini kaldırabilmesi. Belki o ellerden birinde, bugün bu salonda olan birinin de izi olur. Belki yarın bir toplantıda ya da bir sofrada bu soru yeniden aklınıza gelir ve bu kız çocuklarını hatırlarsınız. Bir hayalin binlerce geleceğe dönüşmesi için, bugün onu sizinle paylaştım. Artık bu hayal biraz da sizin" dedi.

Suna Kıraç İpek Kıraç brand week istanbul
Paylaş
REKLAM

İlginizi Çekebilir

Özyeğin Filarmoni ilk konserini verdi
Güncel

Özyeğin Filarmoni ilk konserini verdi

Sanat yönetmenliğini Fazıl Say’ın üstlendiği Özyeğin Filarmoni Orkestrası, ilk konseriyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Gecede konuşma yapan Hüsnü Özyeğin, söz 10 Kasım ve Mustafa Kemal Atatürk’e gelince gözyaşlarını tutamadı.
Ata’yı andılar...
Güncel

Ata’yı andılar...

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım’da derin bir saygı ve özlemle anılıyor. Aslıhan Koruyan Sabancı’nın “Ata’mızın mirasını ileriye taşımaya söz veriyoruz” mesajıyla dikkat çektiği bu anlamlı günde, Zeynep Üstünel ise Dolmabahçe Sarayı’ndaki kortej yürüyüşüne katılarak duygusal anlar yaşadı.
Dönüşüm hikayesi New York’ta...
Güncel

Dönüşüm hikayesi New York’ta...

New York'ta düzenlenen Columbia Business School Global Family Enterprise Programı'na katılan Emine Sabancı Kamışlı, ESAS'ın aile ofisinden küresel yatırım devine uzanan yolculuğunu aktardı.
Cumhuriyetimizin Kurucusuna Minnetle...
Güncel

Cumhuriyetimizin Kurucusuna Minnetle...

Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88. yıl dönümünde sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.
Diana Ross ile 30 yıllık dostluk...
Güncel

Diana Ross ile 30 yıllık dostluk...

Özel bir davet için Türkiye'ye gelen efsanevi şarkıcı Diana Ross, yakın dostu Suzan Sabancı ile bir araya gelerek yıllara dayanan dostluklarını tazeledi.
Baba-oğul kamera karşına geçti
Güncel

Baba-oğul kamera karşına geçti

İş insanı Buğra Toplusoy, babası Roman markasının kurucusu Turgut Toplusoy ile Çekmeköy’deki genel merkezlerinde bir araya geldi.
Hakko Ailesi'nde 'Lara Elisabeth' sevinci...
Güncel

Hakko Ailesi'nde 'Lara Elisabeth' sevinci...

Oğulları Leo Cem'in ardından ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşayan Can ve Deniz Aktaş Hakko çifti, kızları Lara Elisabeth'i kucaklarına aldı. Bettina Machler, torununun doğumunu sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajla duyurdu.
Dolabını patili dostları için açtı
Güncel

Dolabını patili dostları için açtı

Derin Mermerci, sokak hayvanları yararına düzenlediği yardım etkinliğinde hem dolabını açtı hem de yüreğini ortaya koydu.
HT Kulüp'te bu hafta...
Güncel

HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
İyilik için koşacak
Güncel

İyilik için koşacak

İş insanı Allan Hakko, ilk maraton deneyiminin ardından gözünü 2027 Londra Maratonu’na dikti; antrenman koçu eşliğinde daha hızlı ve sakatlıksız bir hazırlık süreci hedefleyen Hakko, bu kez iyilik için koşacak.
Dürüst'ün bakım günü...
Güncel

Dürüst'ün bakım günü...

Elif Dürüst, saçlarına bakım yaptırmak için kuaför salonuna giderek güzellik rutinini paylaştı.
Mermerci’den patili dostlar için seferberlik...
Güncel

Mermerci’den patili dostlar için seferberlik...

Derin Mermerci, sokak hayvanları için gece gündüz sürdürdüğü saha çalışmalarının yanı sıra gardırobunu da can dostlara adadı. Gelirinin tamamı Bir Can Bir Candır Derneği’ne aktarılacak olan garaj satışıyla patili dostlara umut olan Mermerci, yaşadığı temposu için "Bu yol deli işi, sonu yok!" mesajını paylaştı.