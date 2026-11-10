Özyeğin Filarmoni ilk konserini verdi

Özyeğin Filarmoni Orkestrası, 9 Kasım 2026’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda verdiği ilk konserle müzik yolculuğuna başladı. Fiba Grubu ve Hüsnü Özyeğin Vakfı’nın desteğiyle kurulan 80 kişilik orkestra, ilk gecesinde dünyaca ünlü şef Tianyi Lu yönetiminde sahne aldı. Orkestranın sanat yönetmenliğini üstlenen piyanist ve besteci Fazıl Say da konserde solist olarak yer aldı. Gecede konuşma yapan Fiba Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı Hüsnü Özyeğin ise 10 Kasım ve Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatına ilişkin sözleri sırasında duygusal anlar yaşadı. Özyeğin, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

GENÇ YETENEKLERLE USTA İSİMLER AYNI SAHNEDE

Dünyanın farklı ülkelerinden seçkin müzisyenleri, orkestra şeflerini ve solistleri bir araya getiren Özyeğin Filarmoni, genç yeteneklerle deneyimli müzisyenleri aynı çatı altında buluşturuyor. Hande Küden’in başkemancı olarak yer aldığı orkestranın ilk konser programında Beethoven’ın Egmont Uvertürü ile Fazıl Say’ın Mother Earth Piyano Konçertosu seslendirildi. 2026/27 sezonunda İstanbul’da yedi özel konser vermesi planlanan orkestra, yalnızca konser etkinlikleriyle sınırlı kalmayacak. Akademi, eğitim ve gelişim programlarını da kapsayan bir kültür sanat platformu olarak faaliyet gösterecek. Orkestra, klasik müziği daha geniş kitlelerle buluşturmayı, genç müzisyenlerin gelişimine katkı sunmayı ve Türkiye’den dünyaya uzanan kalıcı bir kültür sanat mirası oluşturmayı hedefliyor.