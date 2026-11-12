COP31'de çevre ve sürdürülebilirlik vurgusu...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, çevre ve iklim değişikliği gündemiyle öne çıkan COP31 etkinlikleri kapsamında Antalya'da temaslarda bulundu. Zirve boyunca çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturan çalışmalara katılan Ersoy, 'Atma Türkiye' projesini ve sürdürülebilirlik vizyonunu katılımcılarla paylaştı. "Tertemiz Bir Çevre ve Ormanlık Alanlar İçin Her Yerde Konuşuyoruz "COP31 zirvesinde gerçekleştirdiği görüşmelerde çevre bilincinin önemine değinen Pervin Ersoy, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın altını çizdi. Ersoy, "Madem COP31'e geldik, ben de 'Atma Türkiye' projesini anlatıyorum ve ne kadar önemli olduğunu, aslında gelecek kuşaklara tertemiz denizler, tertemiz çevre ve ormanlık alanlar bırakmamız gerektiğini her yerde konuşuyorum" ifadeleriyle çevre duyarlılığını vurguladı. Zirve alanında sergilenen plastik atıklardan oluşan deniz kirliliği enstalasyonunu da ziyaret eden Ersoy, çevre kirliliğine karşı "Atma!" sloganıyla dikkat çekti. Ziyaretleri kapsamında çeşitli yetkililerle bir araya gelen ve hatıra fotoğrafları çektiren Pervin Ersoy’un COP31 kapsamındaki temasları, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.