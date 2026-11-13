Sabancı'ya The Synergos Institute Panelinde Ödül!

İş insanı ve Alliance for Good kurucusu Melisa Sabancı Tapan, The Synergos Institute tarafından düzenlenen panelde yapay zekanın geleceğine dikkat çekti. Panelde önemli açıklamalarda bulunan Tapan, aynı zamanda ödüle layık görüldü. Alliance for Good bünyesinde, The Synergos Institute’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde, yapay zekanın insan hayatındaki dönüştürücü rolü masaya yatırıldı. Oturumda Melisa Sabancı Tapan’a, Carlos Fernandes ve Prof. Chunyan Miao gibi farklı disiplinlerden gelen isimler eşlik etti. Geçen yıl aynı sahnede "Dijitalleşen dünyada insan kalmanın" ne anlama geldiğini sorguladığını hatırlatan Tapan, bu yılki gündeminin çok daha derin bir soruya odaklandığını belirtti: "İnsan kalmak yetiyor mu, yoksa bizi insani kılan yetilerimizi de kaybetme riskiyle mi karşı karşıyayız?" Panelde yapay zekanın kararları, insan sağlığını ve geleceği nasıl şekillendirdiği derinlemesine tartışıldı. Konuşmacıların farklı uzmanlık alanlarından gelmesine rağmen kaygılarının ve değerlerinin büyük bir benzerlik gösterdiğine dikkat çeken Tapan, geleceğin en büyük belirleyicilerinden birinin bu ortak insani değerler olacağına olan inancını d ile getirdi.

Anlamlı Buluşma ve Ödül

Etkinlik sonunda Synergos ekibi tarafından bir ödüle layık görülen Melisa Sabancı Tapan, duyduğu mutluluğu paylaşarak bu anlamlı buluşmayı hayata geçiren tüm ekibe teşekkürlerini iletti.