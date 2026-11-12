'Dünyanın Kaynakları Ortak Sorumluluğumuz'

Yıllar önce atılan adımların ve sürdürülen kararlı çalışmaların bugünkü küresel etkileri, çevre bilincinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. New York'ta farklı yıllarda gerçekleştirilen uluslararası buluşmalar ve Birleşmiş Milletler çatısı altındaki iklim müzakereleri, dünyanın geleceğini koruma adına atılan adımların merkezinde yer alıyor. Emine Erdoğan’ın öncülüğünde temelleri atılan Sıfır Atık hareketi, bugün sınırları aşarak küresel bir dayanışma ağına dönüşmüş durumda. Bu alandaki öncü çalışmaların ve farkındalık oluşturma çabalarının, ortak hedefleri somut yükümlülüklere dönüştürmedeki kritik rolü her geçen gün daha net anlaşılıyor. COP31 vesilesiyle geçmişteki anlamlı anılara ve New York'taki zirvelere dönen Dila Bulut Derya, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu vurgularda bulundu: “Bazı adımların değeri, yıllar içinde büyüttüğü etkiyle daha iyi anlaşılıyor. New York’ta farklı yıllarda katıldığım bu buluşmalardan geriye, fotoğrafların yanında ortak bir sorumluluk duygusu kaldı: Dünyanın kaynaklarını korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak. Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde yıllar önce temelleri atılan Sıfır Atık hareketinin uluslararası bir dayanışmaya dönüşmesi, kararlılıkla sürdürülen çalışmaların neleri mümkün kılabileceğine örnek. Dünya ortak evimiz; onu korumak da ortak sorumluluğumuz.” Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen küresel iklim müzakereleri ve sıfır atık taahhütleri; verilen sözlerin uygulanabilir, hesap verebilir adımlarla taçlandırılmasının gelecek nesillerin haklarını korumak için elzem olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bugün alınan kararların yarının yaşanabilir dünyasını şekillendireceği gerçeği, "Dünya ortak evimiz" mesajıyla tüm platformlarda güçlü bir şekilde yineleniyor.