Ata'yı andılar...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde tüm yurtta derin bir saygı, özlem ve minnetle anılıyor. 10 Kasım sabahı Türkiye genelinde saat 09.05'te hayat dururken, cemiyet ve iş dünyasının tanınan isimleri de Ata'ya olan bağlılıklarını dile getirdi. Anma gününde mesaj paylaşan Aslıhan Koruyan Sabancı, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına vurgu yaptı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuz saygı ve minnetle anıyor, 'Benim manevi mirasım ilim ve akıldır.' diyen Ata’mızın mirasını hep ileriye taşımaya söz veriyoruz." 10 Kasım sabahı Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı’nda da yoğun katımlı anma törenleri ve kortej yürüyüşleri düzenlendi. Zeynep Üstünel, sabah saatlerinde Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen kortejde yerini alarak vatandaşlarla birlikte Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundu. Tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da 10 Kasım anma programları ve ziyaretler gün boyunca devam ediyor.