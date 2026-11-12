Türkiye ve Özbekistan Turizmi masaya yatırıldı

Türkiye ile Özbekistan arasındaki turizm ve yatırım bağlarını güçlendirmek amacıyla önemli bir buluşma gerçekleşti. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür ve Genel Sekreter Öykü Korkmaz’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Özbekistan Turizm Bakanı Abdulaziz Akkulov ve heyeti ağırlandı. Sektörel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki mevcut turizm ilişkileri masaya yatırılırken, karşılıklı iş birliği olanakları ve yeni yatırım fırsatları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmeye ilişkin TTYD’den yapılan açıklamada, Türkiye ve Özbekistan'ın turizm alanındaki yüksek potansiyelinin ortak bir gelecek perspektifiyle değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanarak, nazik ziyaretleri dolayısıyla Özbek heyetine teşekkür edildi.