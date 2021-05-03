Çocuklarıyla karantinada eğlendiler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte cemiyet hayatının ünlü isimleri çocuklarını evde oyalamak için değişik ve eğlenceli aktiviteler yapıyorlar. İş insanı Murat Talay ile eşi Pınar Talay'ın, oğulları Yiğit ve Ömer karantinayı evlerinde yüzerek geçirirken, İşadamı Hakan Kosif'de oğlu Theo ile evlerinin havuzunda eğlendi. Eşi ve oğlunun keyifli dakikalarını kaydeden Evelize Kosif ise eğlenceli videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Sinan ve Melda Kosif çiftinin kızları Melina ve Mayla ise anneleri ile birlikte evlerinin bahçesinde çadır kurarak kamp yaptılar.