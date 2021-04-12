Özilhan güneşlendi!

Üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden iş insanı İzzet Özilhan'ın eşi sosyetik güzel Yasemin Özilhan, ailesiyle birlikte Kaplankaya'da tatile çıktı. Havaların ısınmasını fırsat bilen Yasemin Hanım sahile inerek, güneşe karşı mini şortu ve sarı kazağıyla poz verip güneşlendikten sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımlarıyla kadınlara ilham olan ve ınstagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Özilhan'ın yeni fotoğrafı çok sayıda beğeni alırken bazı takipçiler Yasemin Özilhan'a yazı getirdi yorumunda bulundu.