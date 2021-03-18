Romantik yıl dönümü...

Cemiyet hayatının gözde çiftlerinden genç işadamı Hakan Kosif ve eşi Evelize Kosif, 2008’de Brezilya tatilinde tanışarak 2012 yılında görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. 9 yıldır evli olan Kosif çiftinin bu mutluluklarından Theo, Taylan ve Eliza adında üç çocukları var. Herkesin imrendiği evliliklerinin bu yıl 9. senesini kutlayan çift birlikte yemek yiyerek romantik bir gün geçirdiler. Çektikleri özel kareleri Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Evelize Hanım'ın ve Hakan Bey'in biz de birlikte yaşlanmalarını diliyoruz.