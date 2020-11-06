Sabancı’dan Yeşilay'a özel tasarım

Yeşilay Dergisi Kasım sayısının kapağını moda tasarımcısı Arzu Sabancı’ya emanet etti.

Yeşilay Dergisi Kasım sayısının kapağını cemiyet hayatının ünlü simalarından moda tasarımcısı Arzu Sabancı’ya emanet etti. Modaya duyduğu tutkuyla bilinen ve tasarımını da bu tutkusundan yola çıkarak hazırlayan Sabancı, tasarım eskizlerini “Bağımsızlık her zaman moda” mottosuyla derginin kapağına taşıdı. Yeşilay’ın 100 yıldır bağımlılıklar konusunda değerli çalışmalar yürüttüğünü belirten Arzu Sabancı okuyucuya mesajını şu sözlerle iletti: “Ben de ailem ve arkadaşlarım tarafından ‘“tam bir Yeşilaylı’ olarak anılıyorum ve bundan da gurur duyuyorum. Yeşilaylı olmak, benim için sağlıklı ve iyi yaşamak, bağımlılıklardan uzak olmak anlamına geliyor. Gençlere hayattan keyif alabilmenin herhangi bir maddeye bağımlı olarak değil; çalışarak, üreterek, hobiler edinerek sağlanabileceğini hatırlatmak istiyorum. Özellikle akranlar arasında kabul görmek ve popüler olmak için, bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımına yönelim olabildiğini biliyoruz. Ancak hiçbir şey bağımsızlıktan daha değerli ve anlamlı değil. Hem modaya hem de bağımlılıklardan uzak bir yaşama gönül vermiş biri olarak ‘bağımsızlığın her zaman moda olduğunu’ vurgulamak istiyorum".