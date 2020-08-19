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Teknede eğlenceli kutlama...

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Caresse Bodrum'un yatırımcısı Volkan Büyükhanlı ve şarkıcı Kenan Doğulu Bodrum'daki konser sonrası teknede kutlama yaptılar.

Şarkıcı Kenan Doğulu, önceki gün Bodrum’da verdiği konser sonrası kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Yakın dostu iş insanı Volkan Büyükhanlı ile botla otelden ayrılan popçu, Ukraynalı iş adamı Oleksandr Yaroslavsky’nin Kaiser isimli mega yatına geçtiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce bir anda kahkahalar atmaya başladı. Gazetecileri selamlayan Doğulu’yu ve Volkan Büyükhanlı ile eşi Sanem Büyükhanlı'yı teknede Ukraynalı iş adamı karşıladı. Teknenin üst kısmına çıkan grup, burada şampanya içerek kutlama yaptı.

Hakan YAĞCI

Etiketler
volkanbüyükhanlı kenandoğulu kutlama BODRUM Caresse
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