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Atlı spor kulübünde özel defile...

Moda tutkunu ünlü isimler, atlı spor kulübünde gerçekleşen defilede yeni sezon koleksiyonunu yakından inceledi. Büyüleyici bir atmosferde gerçekleşen özel gecede, at üstünde sunulan etkileyici performanslar ve zarafet dolu tasarımlar davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Giriş: 09 Ekim 2026, Cuma 09:33
Atlı spor kulübünde özel defile...
BANU SAVCI, TUVANA BÜYÜKÇINAR
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
Atlı spor kulübünde özel defile...
BANU SAVCI, TUVANA BÜYÜKÇINAR
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY
ALARA KOÇİBEY

Yargıcı, 2026 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Banu Savcı’nın ev sahipliğinde, Yılmaz Ulusoy Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen özel bir geceyle tanıttı. Moda, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecenin yıldızı ise at üzerinde gerçekleştirdiği etkileyici performansla Alara Koçibey oldu. Büyüleyici atmosferi ve özenle hazırlanan konseptiyle dikkat çeken davette, markanın yeni sezon koleksiyonu davetlilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik alanının estetik dekorasyonu ve ince düşünülmüş detaylarıyla öne çıkan gecede, atlarla gerçekleştirilen etkileyici defile davetlilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı. Yeni sezon tasarımlarının tanıtıldığı gecede Alara Koçibey, atıyla gerçekleştirdiği özel performansla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Koçibey’in at üzerindeki gösterisi, gecenin en çok konuşulan anı oldu. Özel geceye çok sayıda davetli katıldı.

Onur AYDIN

Alara Koçibey Moda defile
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