Atlı spor kulübünde özel defile...

Yargıcı, 2026 Sonbahar-Kış koleksiyonunu Banu Savcı’nın ev sahipliğinde, Yılmaz Ulusoy Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen özel bir geceyle tanıttı. Moda, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı gecenin yıldızı ise at üzerinde gerçekleştirdiği etkileyici performansla Alara Koçibey oldu. Büyüleyici atmosferi ve özenle hazırlanan konseptiyle dikkat çeken davette, markanın yeni sezon koleksiyonu davetlilerin beğenisine sunuldu. Etkinlik alanının estetik dekorasyonu ve ince düşünülmüş detaylarıyla öne çıkan gecede, atlarla gerçekleştirilen etkileyici defile davetlilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı. Yeni sezon tasarımlarının tanıtıldığı gecede Alara Koçibey, atıyla gerçekleştirdiği özel performansla davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Koçibey’in at üzerindeki gösterisi, gecenin en çok konuşulan anı oldu. Özel geceye çok sayıda davetli katıldı.

Onur AYDIN