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Koç'tan sergi ziyareti

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, sanatçı dostu Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nu Acarkent'teki sergisinde yalnız bırakmadı.

Giriş: 15 Ekim 2026, Perşembe 10:22
Koç'tan sergi ziyareti
RAHMİ KOÇ, SANATÇI DOSTU GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU'NUN SERGİSİNİ GEZDİ
SEZGİ SENA ACAR, RAHMİ KOÇ, ERDNÇ ACAR
RAHMİ KOÇ, GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU
Koç'tan sergi ziyareti
RAHMİ KOÇ, SANATÇI DOSTU GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU'NUN SERGİSİNİ GEZDİ
SEZGİ SENA ACAR, RAHMİ KOÇ, ERDNÇ ACAR
RAHMİ KOÇ, GÜRBÜZ DOĞAN EKŞİOĞLU

Futy Art Gallery’nin yeni sanat sezonunu açtığı “Aşk Dediğin” sergisini ziyaret eden Rahmi Koç, sanat dünyasının usta isimlerinden Ekşioğlu’nun aşk ve sevgi temalı eserlerini yakından inceledi. Futy Art Gallery yöneticilerinden Erdinç Acar ve eşi Sezgi Sena Acar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşma, sanat ve cemiyet hayatını bir araya getirdi. The New Yorker için hazırladığı kapaklarla uluslararası alanda tanınan, The New York Times ve Forbes gibi yayınlarda çalışmaları yer alan Ekşioğlu, UNICEF tarafından kartpostal olarak yayımlanan eserleriyle de geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Yetmişi aşkın eserden oluşan “Aşk Dediğin”, sanatçının aşkı ve sevgiyi kendine özgü imgelerle yorumladığı özel bir seçki sunuyor. Einstein’a atfedilen sevgi üzerine sözlerden Fransız şair Louis Aragon’un “Mutlu aşk yoktur” ifadesine, Âşık Veysel’in ölümsüz dizelerinden ilham alan Ekşioğlu, aşkın farklı hâllerini izleyicinin kendi duygusal dünyasıyla buluşturuyor. Her eserde farklı bir hikâyeye ve duyguya kapı aralayan sergi, sanatseverleri aşk üzerine düşünmeye davet ediyor. Futy Art Gallery’de kapılarını açan “Aşk Dediğin”, ay sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Gürbüz Doğan Ekşioğlu
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