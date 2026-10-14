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Kadın liderler İstanbul'da buluştu...

Uluslararası kadın liderliği ve iş birliğini destekleyen Creative Women Platform (CWP), Türkiye'deki ilk zirvesini İstanbul'da gerçekleştirdi.

Giriş: 14 Ekim 2026, Çarşamba 09:27
Kadın liderler İstanbul'da buluştu...
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
NURAY KAYALAR, DAME TESS, PRENSES SOPHİA WOLKONSKY, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, PRENSES KATARİNA
OLGA BALAKLEETS,  PRENSES SOPHİA WOLKONSKY, NURAY KAYALAR
OLGA BALAKLEETS, NURAY KAYALAR, DAME TESSY, ANTONY DE NASSAU, EMRULLAH TURANLI, PRENSES SOPHİA WOLKONSKY, PRENSES KATARİNA
GENEL
Kadın liderler İstanbul'da buluştu...
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
NURAY KAYALAR, DAME TESS, PRENSES SOPHİA WOLKONSKY, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, PRENSES KATARİNA
OLGA BALAKLEETS,  PRENSES SOPHİA WOLKONSKY, NURAY KAYALAR
OLGA BALAKLEETS, NURAY KAYALAR, DAME TESSY, ANTONY DE NASSAU, EMRULLAH TURANLI, PRENSES SOPHİA WOLKONSKY, PRENSES KATARİNA
GENEL

Uluslararası kadın liderliği ve iş birliğini destekleyen Creative Women Platform (CWP), Türkiye’deki ilk zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi. “Kıtaları Birleştirmek, Geleceği İnşa Etmek” temasıyla düzenlenen organizasyon, iş dünyası, diplomasi, teknoloji ve sanat alanlarından uluslararası isimleri bir araya getirdi. İngiliz moda tasarımcısı Karen Millen OBE, Dame Tessy Antony de Nassau,Prenses Katarina de Silva of Serbia ve Prenses Sophia Wolkonsky’nin de aralarında bulunduğu uluslararası konukların katıldığı zirvede, Türkiye’den Demet Sabancı Çetindoğan, Nuray Karalar, Deniz Erten, Beril Çavuşoğlu, Belgin Aksoy , Zeynep Öbe ve Ezgi Turanlı gibi isimler de yer aldı. Açılış Kadın liderliği, yapay zekâ, finans, yaratıcı endüstriler ve esenlik konularının ele alındığın zirvede, sanat sunumlarının yanı sıra gala yemeği ve canlı performans da vardı. Creative Women Platform’un kurucusu ve CEO’su Olga Balakleets ve İş kadını Nuray Karalar öncülüğündeTaşyapı Şişli Konferans Merkezinde gerçekleştirilen organizasyon, Türkiye ile dünya arasında yeni iş birlikleri kurulmasını ve kadın girişimcilerin uluslararası ağlarının güçlendirilmesini hedefliyor.

Onur AYDIN

Creative Women Platform istanbul Kıtaları Birleştirmek, Geleceği İnşa Etmek
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