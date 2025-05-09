Davetler

Yaza özel koleksiyon daveti...

Moda tutkunu ünlü hanımlar, Dicle İpek Öztaşkın’ın ev sahipliğini yaptığı koleksiyon davetinde bir araya geldiler.

Giriş: 09 Mayıs 2025 Cuma
Yaza özel koleksiyon daveti...

Zamansız ve cinsiyetsiz tasarım anlayışıyla fark yaratan Rivus, yaz koleksiyonu “Inner Bloom”u İstanbul Boğazı’nın büyüleyici manzarasına sahip Kuruçeşme Carla’da düzenlenen görkemli bir davetle tanıttı. Markanın kurucusu ve kreatif direktörü Dicle İpek Öztaşkın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, cemiyet, moda, iş ve medya dünyasından çok sayıda davetli isim katıldı. Davete katılanlar arasında; Sevil Dolmacı, Aslı Ekşioğlu, Ayşe San Erdem de vardı. İstanbul Boğazı’nın zarif atmosferinde gerçekleşen bu özel buluşma, Rivus’un yeni koleksiyon vizyonunu güçlü bir şekilde yansıtırken, sadeliğin içindeki zarafeti, yenilenme temasıyla birleştiren koleksiyon, doğadan ilham alan tasarımlarıyla hem estetik hem de anlam derinliği sundu. Kuruçeşme’nin ruhuyla bütünleşen koleksiyon, katılımcılardan tam not aldı.

Ferit TUĞLUK

Dicle İpek Öztaşkın Moda davet

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