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Londra'da özel davet...

Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenen İKSV Genç Sanatçı Fonu galası, iş ve sanat dünyasından pek çok ismi ağırladı.

Giriş: 13 Ekim 2026, Salı 10:33
Londra'da özel davet...
YEŞİM GÜRER OYMAK, İKSV MÜTEVELLİLER KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI, GÖRGÜN TANER
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI
HALİT ERGENÇ
AŞKIN NUR YENGİ
GENEL
GENEL
GENEL
Londra'da özel davet...
YEŞİM GÜRER OYMAK, İKSV MÜTEVELLİLER KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI, GÖRGÜN TANER
İKSV YÖNETİM KURULU BAŞKANI BÜLENT ECZACIBAŞI
HALİT ERGENÇ
AŞKIN NUR YENGİ
GENEL
GENEL
GENEL

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini ve uluslararası dolaşımlarını desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu yararına, İstanbul Portföy sponsorluğunda Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde düzenlenen gala gecesine iş ve sanat dünyasından pek çok isim katıldı. Etkinlikte toplanan bağışlarla, fona yaklaşık 310 bin İngiliz Sterlini tutarında ek kaynak aktarıldı. Kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini ve yurtdışındaki festival ve etkinliklere katılımlarını desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu’nun genişletilmesi için bir kaynak geliştirme galası düzenledi. 10 Ekim’de Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde gerçekleştirilen ve İstanbul Portföy’ün Gala Sponsoru olarak katkıda bulunduğu geceye Eren Holding Performans Sponsoru ve Beylerbeyi partner olarak destek verdi. İKSV Mütevelliler Kurulu Başkanı Ömer Koç ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın katılımıyla gerçekleştirilen, oyuncu Halit Ergenç’in sunumuyla katkıda bulunduğu Istanbul Calling Gala Gecesi’nde dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie’s desteğiyle fon yararına bir destek yarışı da yapıldı. Gece, Aşkın Nur Yengi’nin orkestrası eşliğinde verdiği konserle sona erdi.

“Dört yılda farklı disiplinlerde çalışan 150 genç sanatçıya 560 bin avro tutarında kaynak aktardık”

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, gecede yaptığı konuşmada “Genç Sanatçı Fonu’nu, İKSV’nin 50. yılını kutladığımız 2022’de, genç sanatçıların üretimlerini destekleyecek uzun vadeli ve sürdürülebilir bir kaynak yaratmak amacıyla oluşturduk. O zamandan bu yana geçen dört yılda fondan klasik ve güncel müzik, caz, sahne sanatları, güncel sanat, sinema ve edebiyat disiplinlerinde çalışan 150’ye yakın genç sanatçı yararlandı; sanatçıların yeni eserler üretmeleri ve uluslararası deneyimler kazanmaları için 560 bin avro tutarında kaynak aktardık. Genç sanatçıların bu olanaklarla neler başardıklarını görmek bize büyük gurur veriyor. Türkiye’nin geleceğinin, genç sanatçılarımızın ürettikleri yeni yapıtlarla, kurdukları uluslararası bağlarla ve hayata geçirdikleri yaratıcı fikirlerle parlayacağına gönülden inanıyoruz. Bu gece yaratacağımız kaynakla Genç Sanatçı Fonu’nu daha da büyüterek önümüzdeki dönemde daha fazla genç sanatçıya ulaşmayı ve fonla desteklenen projelerin çeşitliliğini daha da artırmayı hedefliyoruz,” dedi. Gala gecesi kapsamında düzenlenen ve Christie’s Uluslararası Direktörü Beatriz Ordovas’ın yönettiği destek yarışında, Erol Akyavaş, Burçak Bingöl, Tayfun Erdoğmuş, Mehmet Güleryüz, İhsan Cemal Karaburçak ve Azade Köker’in birer eseri yer aldı.

İKSV İKSV Genç Sanatçı Fonu galası
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