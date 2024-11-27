Koç Müzesi'nden 'Beygir Gücü' sergisi...

Rahmi M. Koç Müzesi, 30'uncu yılına özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. 'Beygir Gücü' (HorsePower) adını taşıyan serginin tanıtım gecesine Koç Holding Şeref Başkanı ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rahmi M. Koç da katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Koç Müzesi’nin 30. yılına özel düzenlenen serginin tanıtım gecesine katıldı. İki belediye başkanı iş insanı Mustafa Rahmi Koç ile de bir araya geldi. Sergi açılışında konuşan iş insanı Rahmi Koç, paha biçilmez otomobillerini kendilerine emanet eden kişilere, at sergisine destek verenlere ve sponsorlara teşekkür etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sergiye katıldı. Ekrem İmamoğlu, Rahmi Koç Müzesi'nin yer aldığı Hasköy Caddesi'nin adının Rahmi Koç Caddesi olarak değiştirildiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu, Rahmi Koç'a üzerinde 'Rahmi M. Koç Caddesi' yazan bir sokak plakası verdi.