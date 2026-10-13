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Moda tutkunları bir arada...

Ece Nayman, Fall/Winter 2026–27 koleksiyonu Raw Sensatıon'ı, "Day Time Party" konseptiyle düzenlenen davetle tanıttı.

Giriş: 13 Ekim 2026, Salı 09:59
Moda tutkunları bir arada...
ECE NAYMAN 
FERYAL GÜLMAN 
FULYA NAYMAN 
NEŞE SERT
BEGÜM GAZİOĞLU
CEYLAN ÇAPA 
FİGEN KIRAL 
GENEL
GENEL
GENEL
Moda tutkunları bir arada...
ECE NAYMAN 
FERYAL GÜLMAN 
FULYA NAYMAN 
NEŞE SERT
BEGÜM GAZİOĞLU
CEYLAN ÇAPA 
FİGEN KIRAL 
GENEL
GENEL
GENEL

ACE NAYMAN, Fall/Winter 2026–27 koleksiyonu RAW SENSATION’ı Nayman House’da gerçekleşen özel bir davetle tanıttı. Ece Nayman’ın ev sahipliğinde, “Day Time Party” konseptiyle düzenlenen davet; moda, sanat ve müziği eğlenceli bir atmosferde buluşturdu. Fotoğraf sanatçısı Seçkin Cebeci’nin koleksiyona özel hazırladığı eserin sergilendiği etkinlik, Cem Pilevneli’nin performansıyla renkli anlara sahne oldu. Davete sanat, moda ve cemiyet dünyasından, Begüm Gazioğlu, Ceylan Çapa, Feryal Gülman, Figen Kıral, Fulya Nayman, Neşe Sert gibi isimler katıldı. Ece Nayman’ın ev sahipliğinde, “Day Time Party” konseptiyle düzenlenen etkinlikte davetliler, günün enerjisini yansıtan samimi ve eğlenceli bir atmosferde bir araya geldi. Moda, sanat ve müziğin iç içe geçtiği davette markanın yeni sezon koleksiyonu sergilenirken, konuklar gün boyunca keyifli anlar yaşadı. Kusursuzluk kavramını sorgulayan ve güzelliği idealize edilmiş formlarda değil, bireysellikte arayan RAW SENSATION koleksiyonu, insan bedeninin doğal kıvrımlarından ve farklılıklarından ilham alıyor. Farklı ten tonlarından beslenen doğal renk paleti, çarpıcı neon dokunuşlar, bedenden ilham alan grafik desenler ve güçlü siluetlerle şekillenen koleksiyon, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Onur AYDIN

Day Time Party Fall/Winter 2026–27 koleksiyonu
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