Davetler

Yat tutkunları yaz partisinde buluştu

İş ve cemiyet hayatının deniz tutkunu ünlü isimleri Türkiye'nin küresel tekne üreticisinin Bodrum'da düzenlediği Yaz Partisi'nde bir araya geldiler.

Giriş: 05 Ağustos 2024 Pazartesi
Yat tutkunları yaz partisinde buluştu

Türkiye'nin küresel tekne üreticisi Sirena Marine'in, geçtiğimiz gün Villa Maçakızı Bodrum'da düzenlediği Yaz Partisi'nde deniz tutkunları bir araya geldi. Sirena Marine Yönetim Kurulu Başkanı İpek Kıraç'ın ev sahipliğinde gerçekleşen görkemli davete; iş, sanat ve cemiyet dünyası büyük ilgi gösterdi. Rahmi Koç, Semahat Arsel, Ali Koç, Ender Mermerci, Özlem-Murat Güsar, Suzan-Turgut Toplusoy gibi isimlerin katıldığı gecede duyurulan yeni süperyat projesi Sirena 118, davetlilerden yoğun ilgi gördü. Bu sene Cannes Yat Festivali'nde tanıtılacak olan Sirena 48 Hibrit modeli hakkında da bilgi verilen gecenin diğer yıldızı ise Sirena Marine'in 2026'da teslim edeceği ilk süperyatı Sirena 42M oldu. Gecede sahne alan Bond Girls ve etkileyici müzikleri eşliğinde yapılan drone show davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ardından, dünyaca ünlü dj Mahmut Orhan ve Türk elektronik müziğinin en önemli öncülerinden olan Sezer Uysal, muhteşem performanslarıyla geceyi unutulmaz kıldı.

BODRUM tekne yat

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