Yalıkavak'ta şık davet

Kozmetiğin ikonik markalarından Dior, yeni yaz koleksiyonunu ‘Le Collection Privee’ı Bodrum'da seçkin isimlerin katıldığı davetle tanıttı. Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğindeki davete cemiyet hayatından çok sayıda isim geldi. Yalıkavak Marina’da Dior Beauty Pop-Up Boutique’deki yaz koleksiyon lansmanına katılan misafirler markanın yeni parfümlerini deneyimlediler. Koleksiyon hakkında katılımcıları bilgilendiren Arcon Kozmetik Kurucu Ortağı ve Ceo’su Deniz Aksoy, davete katılan ünlü isimlere yaz koleksiyonu hakkında bilgiler verdi. Yalıkavak Marina’daki lansmana katılan isimler arasında; Pervin Ersoy, Şükran Güzeliş, Öznur Yakın, Ebru Akel, Pelin Akın Özalp’da vardı.