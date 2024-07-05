Yaza özel açılış...

Atelier Rebul’ün yaz boyunca “Mandarine Scented Summer” temasıyla neşeli, canlı yaz coşkusunu ürünlerinden, sanata, heyecanlı iş birliklerinden özel etkinliklere kadar çeşitli alanlarda yaşatacağı yeni deneyim noktalarından biri de Mandarin Oriental, Bodrum’un içerisinde bulunan Lucca Beach oldu. Lucca Beach’te yer alan mağazanın daveti Rebul Şirketler Grubu Co-CEO ve Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ile Lucca & Cantinery Kurucusu ve Sahibi Cem Mirap ev sahipliğinde yapıldı. Açılış davetine Alara Koçibey, Emine Kütük, Tuvana Büyükçınar, Ebru Akel ve Burcu Şendir gibi isimler katıldı. Davette konuklar, Atelier Rebul’ün limited edition yeni tasarımıyla yaza merhaba diyen ikonik Mandarine Koleksiyonu’nu Lucca Beach’in özel imza tatları ile birlikte deneyimlediler.