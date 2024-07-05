Davetler

Yaza özel açılış...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Bodrum'da düzenlenen özel açılışta bir araya geldiler.

Giriş: 05 Temmuz 2024 Cuma
Yaza özel açılış...

Atelier Rebul’ün yaz boyunca “Mandarine Scented Summer” temasıyla neşeli, canlı yaz coşkusunu ürünlerinden, sanata, heyecanlı iş birliklerinden özel etkinliklere kadar çeşitli alanlarda yaşatacağı yeni deneyim noktalarından biri de Mandarin Oriental, Bodrum’un içerisinde bulunan Lucca Beach oldu. Lucca Beach’te yer alan mağazanın daveti Rebul Şirketler Grubu Co-CEO ve Atelier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ile Lucca & Cantinery Kurucusu ve Sahibi Cem Mirap ev sahipliğinde yapıldı. Açılış davetine Alara Koçibey, Emine Kütük, Tuvana Büyükçınar, Ebru Akel ve Burcu Şendir gibi isimler katıldı. Davette konuklar, Atelier Rebul’ün limited edition yeni tasarımıyla yaza merhaba diyen ikonik Mandarine Koleksiyonu’nu Lucca Beach’in özel imza tatları ile birlikte deneyimlediler.

BODRUM Mandarine Scented Summer

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tatil Bitargiller tatil sezonunu açtı

Maya ve İbrahim Bitargil çifti, kızlarıyla birlikte Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
Davetler Thaddaeus Ropac’dan ‘Persona’ sergisi...

Avrupa’nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac işbirliğiyle hayat geçirdiği "Persona" sergisiyle Bodrum'da kapılarını açtı.
Jet Set Kylie Minogue, Bodrum'da...

Grammy ödüllü Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Kylie Minogue, bir otelin kuruluşunun 10'uncu yıl partisinde konser vermek için Bodrum'a geldi.
Davetler Yaza özel açılış...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları Bodrum'da düzenlenen özel açılışta bir araya geldiler.

Güncel Koç’tan milli futbolcu Günok'a mektup!

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Milli Takım kalecisi Mert Günok'a tebrik mektubu gönderdi.

Caddeler Boğaz'da hem iş hem spor

Bebek'te yürüyüş yapan Zeynep Üstünel ve Esra Civelek güzel havanın keyfini caddede çıkardı.
Magazin Hattı 11.yıla kutlama

Tarabya İngiliz Okulları, kuruluşunun 11. Yılında İngiliz Konsolosluğu bahçesinde bir davet düzenledi.
Güncel Keyifli tatil...

Genç anne Aslışah Alkoçlar Demirağ ailece çıktıkları tekne tatilinde su bisikletiyle tur attı.
Güncel 'Maç heyecanı'

Türkiye, EURO 2024'te Avusturya'yı yenerek çeyrek finale kaldı. Avrupa'nın en iyi 8 takımından biri olmayı garantileyen millilerin galibiyetini büyük bir heyecanla izleyen cemiyet hayatının ünlü isimleri fotoğraflarını 'Maç heyecanı' notuyla sosyal medyada paylaştılar.
Haftanın Şıkları Sabancı'nın yaz şıklığı...

Suzan Sabancı
Güncel Ailesiyle yeni yaşını kutladı

Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi Fert, yeni yaşını ailesiyle bir arada kutladı.
Jet Set JLO ekonomide uçtu!

400 milyon dolarlık servetin sahibi olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, birinci sınıf bölümü olmayan tarifeli bir uçuşta görüntülendi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.