10. yıla özel defile...

AdL Night Zoom x Mert Aslan birlikteliğinin 10. yılı, Çırağan Palace Kempinski'de gerçekleştirilen özel bir defile ile kutlandı. Defileye cemiyet ,iş ve sanat dünyasının önemli isimleri katılım sağladı. İstanbul'un tarih kokan mekânlarından biri olan Çırağan Palace Kempinski’nin büyüleyici atmosferinde gerçekleşen defile, moda ve sanatın benzersiz buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin önde gelen moda markası adL için Kreatif Direktör Zehra Işık ve ekibi ile Moda Direktörü ve Artistik Direktör Mert Aslan’ın, aylar süren bir hazırlıkla 10.yıl koleksiyonu özelinde; özenle tasarladığı parçalarda; poplinlerin ferahlığı, canlı renkler ve çiçek desenler öne çıktı. Dantellerdeki ışıltılar ve göz alıcı jakarlar ise defilede yer alan eşsiz parçalara ihtişam kattı. Koleksiyon moda severler tarafından tam not aldı.

Onur AYDIN