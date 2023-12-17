'Modern' şıklık...

Modayı yakından takip eden cemiyet hayatının ünlü hanımları, dün gece düzenlenen Gala Modern'de adeta moda şovu yaptılar. Elif Dürüst, Ümit Boyner, Banu Çarmıklı, Maya Portakal Bitargil ve daha birçok isim davette elbise tercih etti. Özel gecede Show Tv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları da vardı. Tarzlarıyla geceye damga vuran oyunculardan Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu kombinleriyle göz doldurdular. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı ve kızı iş insanı Esra Eczacıbaşı Coşkun da yerlere kadar uzanan elbise tercihleriyle gecenin yıldızlarındandı. Kıyafetlerini aksesuvarları, makyajları ve saçlarıyla tamamlayan davetliler geceye oldukça özenli hazırlanmıştı. Çekici tarzlarıyla davette adeta bir yıldız gibi parlayan hanımlar, şıklıkta birbirleriyle yarıştı.

Onur AYDIN