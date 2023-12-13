Çin temalı koleksiyon daveti

Her daim güçlü ve çarpıcı tasarımlarla; fauna, flora ve tılsımların eşsiz güzelliklerini mücevherlere yansıtan Begüm Khan, yepyeni göz alıcı ikonu, Chinese New Year: Dragon’u yakın dostlarının eşliğinde, bir Çin Yeni Yılı kutlama yemeğinde tanıttı. Begüm Khan markasının Kurucusu Begüm Kıroğlu ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Melisa Sabancı Tapan, Bettina Hakko, Serra Türker, Lara

Türker, Aslı Pamir gibi ünlü isimler ve yakın dostları katılım gösterdi. Bebek Otel Dragon Restoran’da gerçekleşen bu özel Çin temalı yemekte, davetliler, 2024 Çin Yeni Yılı’nı sembolize eden ejderhayı yansıtan bu benzersiz yeni ikon ile Çin Yeni Yılı’nı erkenden kutladı. Ejderhalardan esinlenerek tasarlanan bu çarpıcı yeni ikon, Asya’nın kadim estetik anlayışını, modern dünyanın çizgileriyle birleştiren, Begüm Khan’ın “Shanghai” koleksiyonun üyesi olarak karşımıza çıkıyor.

Hakan YAĞCI