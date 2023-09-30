Genç tasarımcılar Koza'da yarıştı!

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 31’inci Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu yıl da moda tasarımı alanında kariyerine yön vermek isteyen genç tasarımcıları sektörün ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturdu. Özlem Kaya ve Nihan Peker mentorluğunda yarışmaya hazırlanan finalistler, uzun ve heyecanlı bir hazırlık sürecinin ardından gala gecesinde gerçekleşen defile ile koleksiyonlarını sergiledi. Gala gecesinde koleksiyonlarını sergileyen 10 finalist; Bahadır Esmer, Damla Çarkcı, Elara Esmer, Mahmut Danışan, Muhammed İloğlu, Onur Gerçekçi, Reyhan Eroğlu, Sevda Kanalcı, Sude Sakız ve Zeynep Sude Kuriş oldu. Finale kalan 10 finalist ise İstanbul Moda Akademisi eğitim ödülü, uluslararası bir fuar ziyaret hakkı, PR ve tanıtım ödülleri ve Moda Tasarımcıları Derneği’ne bir yıllık üyelik hakkı kazandı. Jüri Başkanlığını İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın’ın yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eraslan, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Belma Özdemir, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, İstanbul Moda Akademisi Direktörü Cemal Bayazıt, Nocturne Marka Tasarım Direktörü Evrim Batur, Mavi Jeans Tasarım Direktörü Güney Oktar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Kemal Can, Yeditepe Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim Üyesi Vildan Tok Dereci, LCWaikiki Teknik Estetik Tasarım Direktörü Yeşim Bağrışen, moda tasarımcıları Gamze Saraçoğlu, Giray Sepin, Hakan Yıldırım, Hatiçe Gökçe, Murat Türkili, Özgür Masur, Şansım Adalı, Moda Editörü Kaner Kıvanç ve Dry Clean Only Magazine Yayın Direktörü ve Stil Danışmanı Oğuz Erel bulunuyor.

Onur AYDIN