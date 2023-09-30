Davetler

Genç tasarımcılar Koza'da yarıştı!

Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının ödülleri, önceki gece gerçekleşen özel gala gecesiyle sahiplerini buldu.

Giriş: 30 Eylül 2023 Cumartesi
Genç tasarımcılar Koza'da yarıştı!

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen 31’inci Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması bu yıl da moda tasarımı alanında kariyerine yön vermek isteyen genç tasarımcıları sektörün ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleriyle buluşturdu. Özlem Kaya ve Nihan Peker mentorluğunda yarışmaya hazırlanan finalistler, uzun ve heyecanlı bir hazırlık sürecinin ardından gala gecesinde gerçekleşen defile ile koleksiyonlarını sergiledi. Gala gecesinde koleksiyonlarını sergileyen 10 finalist; Bahadır Esmer, Damla Çarkcı, Elara Esmer, Mahmut Danışan, Muhammed İloğlu, Onur Gerçekçi, Reyhan Eroğlu, Sevda Kanalcı, Sude Sakız ve Zeynep Sude Kuriş oldu. Finale kalan 10 finalist ise İstanbul Moda Akademisi eğitim ödülü, uluslararası bir fuar ziyaret hakkı, PR ve tanıtım ödülleri ve Moda Tasarımcıları Derneği’ne bir yıllık üyelik hakkı kazandı. Jüri Başkanlığını İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği (İHKİB) Etkinlikler Komite Başkanı Nejdet Ayaydın’ın yaptığı yarışmanın jüri üyeleri arasında İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol, İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Barış Eraslan, Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Belma Özdemir, Uluslararası Hazır Giyim Federasyonu Başkanı Cem Altan, İstanbul Moda Akademisi Direktörü Cemal Bayazıt, Nocturne Marka Tasarım Direktörü Evrim Batur, Mavi Jeans Tasarım Direktörü Güney Oktar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Kemal Can, Yeditepe Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Başkanı Müşerref Zeytinoğlu, Marmara Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Öğretim Üyesi Vildan Tok Dereci, LCWaikiki Teknik Estetik Tasarım Direktörü Yeşim Bağrışen, moda tasarımcıları Gamze Saraçoğlu, Giray Sepin, Hakan Yıldırım, Hatiçe Gökçe, Murat Türkili, Özgür Masur, Şansım Adalı, Moda Editörü Kaner Kıvanç ve Dry Clean Only Magazine Yayın Direktörü ve Stil Danışmanı Oğuz Erel bulunuyor.

Onur AYDIN

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması Moda tasarım

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler Alışveriş tutkunları etkinlikte buluştu

İş ve cemiyet hayatının alışveriş tutkunu ünlü simaları, Derin Mermerci'nin ev sahipliğini yaptığı etkinlikte bir araya geldi.
Davetler Genç tasarımcılar Koza'da yarıştı!

Moda dünyasına genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları yarışmasının ödülleri, önceki gece gerçekleşen özel gala gecesiyle sahiplerini buldu.
Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Sezgi Sena Akay'ın sunduğu Ht Kulüp, pazar 21:00'da Bloomberg Ht ekranlarında...
Güncel Hakko'dan eğitime yatırım!

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, eğitim alanında Vakko ESMOD Moda Akademisi ile başlattığı girişimlere yenisini ekleyerek EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Güncel Boyner 60. yaşını kutladı

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 60. yaşını kutladı.
Güncel Ht Life'ta bu hafta...

Ece Saruhan'ın hazırlayıp sunduğu Bloomberg Ht Life, cumartesi saat 21:00'da Bloomberg Ht'de...
Magazin Hattı Etnografya Müzesi'nde 'Harman Sonu' daveti

İş dünyasının seçkin simaları, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde düzenlenen 'Harman Sonu' davetinde bir araya geldi.
Davetler Sanat İstanbul'da...

Sanat tutkunlarına kapılarını açan 18. Contemporary Istanbul'u iş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları ikinci gününde ziyaret etti.
Güncel 'Evrende Bir İz' sergisi...

Sanatsever ünlü simalar 'Evrende Bir İz' sergisinde bir araya geldiler.
Güncel Arzu Alara'ya 40 uçurması

40 gün önce kızları Arzu Alara'yı kucaklarına alan Nazlı-Hacı Sabancı çifti kızları için yalıda özel bir davet verdiler.
Güncel Cem '2' yaşında...

Aslışah Alkoçlar Demirağ ve eşi Kaan Demirağ çifti oğulları Cem'in 2. yaşını özel bir davetle kutladılar.
Magazin Hattı Anne-kız Londra'da...

İş insanı Nejdet Ayaydın'ın eşi Emel Ayaydın, kızları Yağmur ile birlikte Londra'da tatil yapıyor.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.