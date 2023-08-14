Davetler

Golf tutkunları Bodrum'da yarıştı

World Corporate Golf Challenge Türkiye 2023 finali, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da gerçekleşti.

Giriş: 14 Ağustos 2023 Pazartesi
Golf tutkunları Bodrum'da yarıştı

Dünyanın en geniş katılımlı şirketler arası golf turnuvası olarak bilinen World Corporate Golf Challenge 2023, OPET ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Regnum Golf & Country Club Bodrum’da düzenlendi. 11’inci kez düzenlenen ve 30 takımın mücadele ettiği WCGC 2023’te bu yılın kazananı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mustafa Mazman’dan oluşan Regnum Takımı oldu. Mevlüt Çavuşoğlu ile Mustafa Mazman ikilisi, toplamda 163 puan alarak turnuvayı birincilikle tamamladı. Türkiye finalinin şampiyonu Regnum Takımı 02-06 Ekim 2023 tarihleri arasında Kanarya Adaları’nda yapılacak WCGC Dünya Finali’nde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Mehmet Aygün ile Şehmus Işık’ın temsil ettiği Cullinan Hotel takımı 151 puanla ikinci sırada yer alırken, Turgay Akbal ile Serdar Dağıstan’ın oluşturduğu Akbal İç Mimarlık takımı ise 150 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Kazanan takımların ödülleri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk tarafından verildi.

Atakan MAKAR


Bloomberg HT World Corporate Golf Challenge BODRUM habertürk

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