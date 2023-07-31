Bodrum'da konser buluşması...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Bodrum'da Kenan Doğulu'yu dinledi. Ken on the Beach projesi ile düzenlenen gecede Kenan Doğulu unutulmaz sahne şovları eşliğinde en sevilen şarkılarını söyledi. Caresse Bodrum ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya iş, sanat ve cemiyet hayatından Volkan-Sanem Büyükhanlı, Asuman-Hüsnü Güreli, Banu Alp, Cem-Ronit Hakko, Moris Kohen, Sanem-Ralf Tezman, Hande-Mehmet Gamgam, Tuğba-Nuri Develi ve İpek-Talat Abdik gibi isimler de katıldı. İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla eğlendiler.