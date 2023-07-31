Davetler

Bodrum'da konser buluşması...

Bodrum, Türk pop müziğinin efsane ismi Kenan Doğulu'yu ağırladı. Ünlü isimler Doğulu'nun şarkılarıyla coştu.

Giriş: 31 Temmuz 2023 Pazartesi
Bodrum'da konser buluşması...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri Bodrum'da Kenan Doğulu'yu dinledi. Ken on the Beach projesi ile düzenlenen gecede Kenan Doğulu unutulmaz sahne şovları eşliğinde en sevilen şarkılarını söyledi. Caresse Bodrum ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya iş, sanat ve cemiyet hayatından Volkan-Sanem Büyükhanlı, Asuman-Hüsnü Güreli, Banu Alp, Cem-Ronit Hakko, Moris Kohen, Sanem-Ralf Tezman, Hande-Mehmet Gamgam, Tuğba-Nuri Develi ve İpek-Talat Abdik gibi isimler de katıldı. İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla eğlendiler.

Kenan Doğulu Türk pop müziği BODRUM

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