Davetler

Sanat tutkunlarına özel davet

İş ve cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimleri PilevneliGallery’de bir araya geldi.

Giriş: 29 Temmuz 2023 Cumartesi
Sanat tutkunlarına özel davet

İş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri Ovoo Bodrum sponsorluğunda, Aslı Pamir ve Murat Pilevneli’ninev sahipliğinde Pilevneli Gallery içinde 2 farklı alanda 3 farklı konsepten oluşan davette bir araya geldiler. Geceye, Elif Dürüst, Tuba-Nuri Develi, Tuğçe Eyilik gibi 700’e yakın iş, sanat ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri katıldı. Pilevneli Gallery Villa’ da dünyaca tanınmış İngiliz DJ Noema’nıngeceye özel performansı ile karşılanan davetliler ilerleyen saatlerde dünyaca ünlü Yunan kökenli DJ NatashaDigss performansı ile eğlenceli vakit geçirdiler. Son olarak Pilevneli Gallery 3 bölümünde 2 kez Grammy Ödüllerine aday gösterilen dünyaca tanınmış Amerikalı sanatçı ve DJ Nick Morgan’ın olağanüstü performansına davetliler gece boyunca eşlik ettiler.

Eren GÜREL

PilevneliGallery BODRUM sanat etkinlik

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