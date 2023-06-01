‘’Dün, Bugün ve Yarın’’ sergisi

Zorlu PSM, DG Art küratörlüğünde Devrim Erbil, Beste Alperat ve Mr. Besk’i bir araya getirerek oluşturduğu özel sergi cemiyet hayatının sanat tutkunu isimlerini buluşturdu. Uygar bir yaşam arzusunu ve İstanbul’u eserlerine yansıtan Devrim Erbil, Cumhuriyet tarihinin en önemli kazanımlarından kadın haklarına odaklanan heykeltıraş Beste Alperat ve ülkemizin asırlardır eski efsanelere, fermanlara, hikayelere konu olmuş lale çiçeği motifleriyle genç kuşağın yenilikçi ismi Mr. Besk’in eserleriyle ‘’Dün, Bugün ve Yarın’’ sergisini Zorlu PSM Meydan Fuaye’de ziyaret eden konuklar sanat dolu bir gün geçirdi.

Onur AYDIN